세계 최초 상호 공동 인증체계 구축… 글로벌 시장 선점 본격화

부산대학교가 세계적 선급기관인 로이드선급협회와 손잡고 액화수소 운반선과 기자재의 시험·검증·인증 체계를 공동 개발하며, 글로벌 기술 신뢰 경쟁에 본격적으로 나선다.

부산대 수소선박기술센터는 10일 서울 더 플라자 호텔에서 로이드선급협회와 액화수소 운반선과 관련 기자재 분야의 상호 공동 기술 인증체계 연구개발을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약으로 액화수소 분야에서 국제적 효력을 갖는 세계 최초의 공동 성능 평가 인증체계가 구축될 전망이다.

부산대 수소선박기술센터가 서울 더 플라자 호텔에서 로이드선급협회와 액화수소 운반선과 관련 기자재 분야의 상호 공동 기술 인증체계 연구개발을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 부산대 제공 AD 원본보기 아이콘

로이드선급협회는 선박 검사·감정과 등록을 위해 세계 최초로 설립된 기관으로, 조선해양 분야에서 가장 권위 있는 글로벌 기술 인증 기관으로 꼽힌다.

이번 협약은 최재원 부산대 총장과 닉 브라운 대표 간 합의로 공식화됐으며, 양 기관은 액화수소 저장·운송 전반에 걸친 공동 연구개발과 인증체계 구축에 협력한다.

주요 협력 분야는 △저온·단열 성능 평가 △저장탱크 구조와 단열 시스템 검증 △안전성 평가·위험도 분석 △해양환경 적용 시험 기준·인증체계 개발 등이다.

액화수소는 영하 253℃의 초저온 환경에서 저장·운송되기 때문에 고도의 기술 검증이 필수적이다. 현재 관련 국제 설계기준과 인증체계가 초기 단계에 머물러 있어, 실험 데이터를 기반으로 한 성능 평가와 안전성 확보 기술이 중요한 상황이다.

두 기관은 이번 공동 연구를 통해 재료·구조·안전성 검증 기술을 확보하고, 이를 바탕으로 국제 표준화 및 상호 공동 인증 절차 확립에도 나설 계획이다.

이제명 부산대 수소선박기술센터장은 "이번 협약은 로이드선급협회가 부산대를 액화수소 평가 인증기관으로 사실상 지정하고 공동 연구개발을 시작한 것"이라며 "세계 최초 수준의 인증기관으로 자리매김하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

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로이드선급협회 측도 "해운업 탈탄소화 흐름 속에서 액화수소 기술의 신뢰성 확보는 필수"라며 "이번 협력을 통해 시험·검증·인증 체계를 정립해 기술 상용화를 앞당길 기반을 마련하겠다"고 전했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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