언론사 기자 출신 60대 남성이 인천대교에서 추락해 사망했다.

10일 해경 등에 따르면 A씨는 전날 낮 12시 37분께 인천대교 주탑 인근 송도 방향 해상으로 떨어졌다.

인천대교 상황실로부터 신고를 받고 출동한 해경 구조대는 17분 만인 낮 12시 54분께 A씨를 구조해 인근 병원으로 이송했으나 끝내 숨졌다.

A씨는 자신의 차량에 유서를 남긴 것으로 알려졌다. 경찰은 "유세 내용은 확인해 줄 수 없다"며 "목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중"이라고 밝혔다.

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언론인 출신인 A씨는 최근까지 보수 성향의 유튜브 채널을 운영해 온 것으로 전해졌다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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