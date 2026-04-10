전국 최초 '주민 희망 10대 공약' 설문 도입

서울 강동구(구청장 이수희)가 한국매니페스토실천본부 주관 '2026년 전국 공약 이행 및 정보공개 평가'에서 최고등급인 'SA(최우수)'를 2년 연속 달성했다고 10일 밝혔다.

강동구청 청사 전경. 강동구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 성과의 배경에는 민선 8기 출범 초기부터 구축한 '구민 중심' 공약 실천 체계가 있다. 강동구는 전국 최초로 '주민이 희망하는 10대 공약' 설문조사를 실시하고 그 결과를 최우선 공약사업으로 반영하는 등 기획 단계부터 구민 의견을 수렴했다.

공약 추진 과정에서는 공개 모집을 통해 '공약 이행 평가단'을 꾸렸다. 평가단은 서류 검토에 그치지 않고 정기 회의와 현장 평가를 병행해 사업 진척 상황을 점검했다. 불가피하게 사업계획을 변경해야 하는 경우에도 평가단 심의를 거쳐 추진 방향을 조정하는 방식으로 책임 행정을 구현했다.

이 같은 노력으로 강동구는 2025년 말 기준 공약 이행률 91.7%를 기록했으며, 이번 평가에서도 공약이행 완료율·목표달성도·주민소통·웹소통·공약 일치도 등 5개 지표 전반에서 고른 평가를 받았다.

AD

구 관계자는 "2년 연속 최우수 등급 달성으로 공약 실천의 투명성과 객관성을 함께 인정받아 더욱 의미가 깊다"며 "앞으로도 모든 부서가 유기적으로 협력해 남은 사업을 차질 없이 마무리하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>