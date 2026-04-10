응급환자 중증도 비율 전국 평균 상회… 지역외상거점병원 선정

센텀종합병원(이사장 박종호, 병원장 박남철)이 지역응급의료기관을 넘어서는 중증 응급환자 대응 역량을 입증하며 지역 응급의료체계의 중추적 역할을 강화하고 있다.

병원에 따르면 2024년 지역응급의료기관 지정 이후 2025년 응급실 내원 환자 수는 전년 대비 약 17.9% 증가했다. 특히 응급환자 중증도 분류기준(KTAS) 3단계 이상 환자 비율이 70.5%에 달하며 중증 환자 대응 비중이 높은 것으로 나타났다.

이는 중앙응급의료센터가 발표한 응급의료 통계연보(2024년 기준)에서 ▲전국 권역과 지역응급의료센터 평균 62.7% ▲부산 지역 평균 62.0%를 크게 웃도는 수치다. 지역응급의료기관임에도 불구하고 상급 의료기관 수준의 진료 역량을 보유하고 있음을 보여주는 대목이다.

센텀종합병원은 이러한 성과의 배경으로 뇌혈관 질환과 중증 외상에 대응하는 전문의 중심의 다학제 협진 체계를 상시 운영하는 점을 꼽았다. 이를 통해 '응급실 뺑뺑이'로 불리는 환자 수용 거부 문제를 완화하고, 지역 의료 공백 해소에도 기여하고 있다.

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또 병원은 최근 부산시가 지정하는 '지역외상거점병원'으로 선정되며 중증 외상 진료의 거점 역할도 맡게 됐다. 향후 초기 대응과 안정화 치료 역량을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

박종호 이사장은 "중증 응급환자가 골든타임을 놓치지 않도록 의료 자원을 최우선으로 투입하고 있다"며 "지역외상거점병원으로서 응급환자 수용 체계를 강화하고 지역 의료 안전망 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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