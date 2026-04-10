로로에프엔비가 경기나눔푸드뱅크를 통해 아이스브륄레 13만여 개를 기부했다. AD 원본보기 아이콘

프리미엄 디저트 브랜드 '로로멜로'를 운영하는 로로에프엔비가 4월 10일(금) 경기나눔푸드뱅크에 아이스브륄레 13만여 개를 기부했다.

이번 기부는 로로에프엔비가 물가 상승과 경기 침체로 어려움을 겪는 이웃들을 돕기 위해 마련됐다. 기부 제품은 아이스브륄레 말차, 초코맛과 케이팝데몬헌터스 콜라보 제품인 골드망고맛, 소다팝 등 4종으로, 로로에프엔비는 총 13만 572개, 약 3억 6,500만원 상당을 경기나눔푸드뱅크에 전달했다. 경기나눔푸드뱅크는 경기도 전체와 충남 일부의 저소득 가정 및 복지기관에 기부 물품을 전달할 예정이다.

'아이스 브륄레'는 프랑스 정통 디저트인 크림브륄레의 진한 풍미를 유지하면서 차갑게 즐길 수 있도록 재해석한 로로멜로의 시그니처 아이스 디저트다. 시원하고 부드러운 크림 위에 초콜릿 또는 화이트 초콜릿을 얹은 뒤 표면을 설탕으로 캐러멜라이징해 겉은 바삭하고 속은 부드러운 이중 텍스처를 구현했다. 2025년, GS25에서 출시 첫날 1억5천만원 판매를 기록하며 역대 최대 일매출을 달성했다.

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로로에프엔비 관계자는 "어려운 시기를 보내고 있는 이웃들에게 로로멜로의 디저트가 작은 위로와 즐거움이 되길 바란다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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