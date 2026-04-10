2017년부터 10년 연속 최고 등급

서울 서초구가 한국매니페스토실천본부 주관 '2026년 민선8기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 최고등급인 'SA'를 획득했다고 10일 밝혔다. 2017년부터 10년 연속 최고등급을 유지한 것이다.

서초구청 전경. 서초구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 지난 2월부터 전국 226개 기초지방자치단체를 대상으로 실시됐다. 지난해 12월 31일 기준으로 공약이행 완료, 목표달성도, 주민소통, 웹소통, 공약 일치도 등 5개 분야를 종합 분석하는 방식으로 진행됐으며, 100점 만점에 90점 이상을 받은 지자체가 최고등급인 SA로 선정된다. 등급은 SA부터 F까지 6단계로 나뉜다.

서초구는 민선8기 전체 공약 74개 중 64개를 완료해 이행률 86.5%를 기록했다. 나머지 10개 공약은 정상 추진 중이다.

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서초구는 공약 추진계획과 분기별 추진실적을 구 홈페이지에 공개하고, 주민정책평가단 운영 등 주민 소통 행정에도 힘을 쏟고 있다. 구는 예산 확보와 유관기관 협력을 통해 '오늘 행복하고 내일이 기다려지는' 서초형 행정을 추진하겠다는 방침이다. 이와 같이 공적 약속이 체계적으로 지켜지면 행정의 지속가능성을 높이며 주민의 삶의 질도 한층 더 향상될 것으로 기대된다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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