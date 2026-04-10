아내에게 적발되자 "결혼한 적 없다" 해명

누리꾼 비판 거세…"드라마보다 더 황당"

중매자와 함께 선 남성. 웨이보 AD 원본보기 아이콘

아내가 잠시 화장실에 간 사이에 한 결혼 소개 행사에 참여한 후 자신이 미혼이라고 주장한 중국 남성이 온라인에서 거센 비난을 받고 있다.

10일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 4월 1일 중국 안후이성 벵부에서 열린 '왕 아줌마의 중매' 행사에서 자신을 미혼이라고 주장하며 무대에 오른 한 남성의 거짓말이 현장에서 적발됐다.

참가자들은 무대에 올라와 원하는 배우자에 대한 의견을 공유할 수 있으며, 기준에 부합하는 관객은 앞으로 나올 수 있다. '왕 아줌마'로 유명한 진행자 자오 메이(63세)는 재치 있고 유머러스한 분위기로 중매를 이끌어가는 것으로 알려졌다.

이때 자신을 51세라고 소개한 남성이 무대로 올라왔다. 그는 2012년에 이혼했으며, 슬하에 아들과 딸이 있다고 설명했다. 그는 무대 위의 한 여성을 보기 위해 올라왔다고 말했고, 또 다른 여성이 그에게 관심을 보여 무대 위로 올라왔다. 이 남성에게 호감을 보인 여성이 2명인 것이다.

그러나 관객석에서 한 여성이 나타나 자신이 그의 아내라고 주장하면서 상황은 반전됐다. 그러자 남성은 "나는 그녀를 원하지 않는다. 또 그녀와 결혼하지 않았다"고 얼버무렸다.

이에 왕 아주머니는 화를 내며 소리쳤다. "무대에는 미혼인 사람만 올라올 수 있다고 했잖아. 네 아내가 화장실에 간 사이에 이렇게 급하게 올라왔어? 정말 가만히 앉아 있을 수가 없구나"라고 말했다.

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이에 중국 누리꾼들은 믿기지 않는다는 반응을 보였다. "심지어 시나리오 작가조차 이런 줄거리는 감히 쓰지 못할 것", "황당한 단편 드라마를 보고 있는 줄 알았는데, 현실은 훨씬 더 극적이다"라고 비판의 목소리를 전했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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