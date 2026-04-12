반려견 DNA 등록부터 폐플라스틱 재활용까지…특구 샌드박스, 생활밀착 규제 푼다
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유전자 동물등록·폐기물 제로·자율운반로봇 실증특례 3건 지정
반려견을 유전자 검사만으로 식별·등록하고, 폐플라스틱 열분해 후 남는 잔재물을 다시 활성탄으로 재활용하며, 협소한 작업 공간에서 원본 영상으로 학습하는 자율운반로봇까지. 정부가 연구개발특구 규제샌드박스를 통해 동물복지, 자원순환, 첨단로봇 분야의 생활밀착형 규제를 한꺼번에 풀었다.
과학기술정보통신부는 12일 제58차 연구개발특구위원회를 열고 ▲DTC(소비자 직접 의뢰) 유전자 검사 기반 반려견 개체식별 및 동물등록 서비스 ▲폐플라스틱 열분해 잔재물 재활용 활성탄 제조 ▲AI 예측 기반 자율운반로봇 등 3건에 대해 실증특례를 지정했다고 밝혔다. 2021년 제도 도입 이후 누적 규제특례는 총 42건으로 늘었다.
기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 연합뉴스 제공
먼저 ㈜엔비아이티는 온라인 검사 키트로 반려견 DNA를 채취·발송해 개체 식별과 등록을 보조하는 실증에 나선다. 전자칩 기반 등록을 보완해 등록 편의성과 유실 반려견 조회 효율을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
자원순환 분야에서는 ㈜윈텍글로비스와 한국수자원공사 가 폐플라스틱 열분해 잔재물로 활성탄을 제조하는 실증을 진행한다. 기존에는 폐기물로 버리던 잔재물을 수질 정화용 소재로 다시 활용해 '폐기물 제로'형 순환 모델을 검증하는 사례다.
로봇 분야에서는 ㈜웨이브에이아이가 협소한 공간에서도 작업자를 추종하며 화물을 안전하게 운반하는 자율운반로봇 실증에 나선다. 일정한 안전조치를 전제로 모자이크 없는 원본 영상 학습이 가능해지면서 물류 현장 대응성과 기술 국산화 경쟁력이 높아질 전망이다.
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이은영 과기정통부 연구성과혁신관은 "실증 단계의 신기술 제품과 서비스가 빠르게 상용화돼 국민들이 규제 개선 효과를 체감할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
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