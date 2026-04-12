칠로엔 조성인 대표 인터뷰

AI 기반 음악 검색 플랫폼 '링크뮤직'

"음악은 어느 곳에나 있습니다. 어디서든 링크뮤직을 통해 우리의 음악을 들을 수 있게 하고 싶습니다."

조성인 칠로엔 대표가 9일 서울 서초구 칠로엔 회의실에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

조성인 칠로엔 대표(사진)는 최근 아시아경제와의 인터뷰에서 인공지능(AI) 기반 음악 검색 서비스인 링크뮤직을 통해 어떤 공간에서든 칠로엔의 음악을 들을 수 있도록 하고 싶다는 포부를 밝혔다.

칠로엔은 2021년 설립된 AI 기반 뮤직 테크 기업이다. 생성형 AI를 활용해 음원을 직접 만드는 것은 물론, 분위기에 맞는 음악을 찾는 서비스까지 제공하고 있다. 현재는 AI 기반의 음악 검색 플랫폼인 링크뮤직을 주력 서비스로 내세우고 있다.

조 대표는 음악대학 출신이라는 특이한 이력을 가지고 있다. 미국의 유력 음대인 버클리 음악대학에서 영상 음악을 전공한 뒤 음악 프로듀서로 활동했다. 아이유, 정승환 등 유명 가수들의 편곡 작업을 맡기도 했고, 지금까지 드라마 주제곡(OST)을 포함해 약 30여곡을 작곡했다. 조 대표뿐 아니라 칠로엔의 주요 임직원들도 현직 음악 PD이거나 음대 출신 인재로 구성돼 있다.

조성인 칠로엔 대표가 9일 서울 서초구 칠로엔 회의실에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자 원본보기 아이콘

음악인이었던 그가 칠로엔을 창업한 계기는 AI 시대를 맞아 음악의 활용 가능성이 넓어질 것이라는 예측 때문이었다. 조 대표는 "2021년 창업 당시 메타버스 붐이 일었는데, 배경음악이 영상이나 게임뿐 아니라 IT 분야에서도 다양하게 적용될 수 있겠다는 가능성을 봤다"고 설명했다.

지난해 12월부터 본격적인 서비스를 시작한 링크뮤직의 특징은 원하는 배경음악(BGM)을 설명하는 것만으로도 알맞은 음악을 쉽게 찾는 것이다. 링크뮤직에서 '봄날 벚꽃길에서 커플이 데이트하는 모습이 연상되는 밝은 음악'과 같이 원하는 분위기를 추상적으로 입력하더라도 검색이 가능하다.

멀티모달도 지원해 이미지를 업로드하면 어울리는 배경을 추천해준다. 영상의 한 장면을 이미지로 올리면 어울리는 음악을 찾아주는 식이다. 이미지와 텍스트를 함께 입력하는 것도 지원한다. 음악을 찾는 데에는 오픈소스 거대언어모델(LLM)과 칠로엔의 멀티모달 AI 기술력이 함께 활용된다.

조성인 칠로엔 대표가 9일 서울 서초구 칠로엔에서 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 강진형 기자 원본보기 아이콘

영상 창작자들은 영상과 어울리는 배경음악을 일일이 들어보고 찾는 과정을 링크뮤직을 통해 간소화할 수 있다. 조 대표는 "디저(Deezer)라는 해외 음원 플랫폼에는 AI가 작곡한 음악만 하루에 5만여곡 이상 업로드된다"면서 "지금은 음악이 부족한 시대가 아니라 많은 음악들 중 원하는 음악을 찾는 것에 중심을 두는 시대"라고 말했다.

링크뮤직은 현재 일반 이용자를 위한 링크뮤직 IO와 기업 이용자들을 위한 링크뮤직 API로 나뉘어 서비스 중이다. 링크뮤직 IO는 웹사이트를 통해 이용할 수 있고, 링크뮤직 API는 연동을 통해 기업의 서비스 내부에서 링크뮤직을 활용하는 방식이다. 링크뮤직을 통해 검색된 음악은 칠로엔이 AI를 활용해 자체 작곡한 것이어서 저작권 걱정 없이 영상에 곧바로 활용할 수 있다.

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칠로엔은 매장의 업종과 분위기에 맞춰 AI가 배경음악을 맞춤형으로 선곡하는 동시에 안내방송까지 자동화해주는 '링크뮤직 스페이스' 서비스 출시도 앞두고 있다. 현재 한 대형 리테일 기업과 실증(PoC)을 진행 중이다. 조 대표는 "링크뮤직 스페이스는 지난 2월 진행된 모바일월드콩그레스(MWC)에서 글로벌 기업이 관심을 보이기도 했다"면서 "당분간은 링크뮤직 스페이스의 완성도를 높이는 데 집중할 것"이라고 말했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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