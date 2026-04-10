교육·문화·돌봄 한곳에… 복합 커뮤니티 랜드마크 기대

기장군(군수 정종복)은 최근 지역 주민의 교육·문화·여가 수요를 충족하기 위한 '일광 교육행복타운'과 '정관 교육행복타운' 조성사업을 준공했다고 10일 전했다.

'일광 교육행복타운'은 일광읍 삼성리 일대에 지하 1층, 지상 4층 규모의 복합 교육·문화시설로 조성됐다. 도서관과 생활문화센터를 비롯해 보건지소, 도담도담육아센터, 인재육성센터, 다함께돌봄센터, 거점영어센터, 다목적강당 등 다양한 시설이 들어서 교육과 돌봄, 문화 기능을 한 공간에서 이용할 수 있도록 했다.

'정관 교육행복타운'은 정관읍 모전리 일대에 단계별로 추진된 복합시설로, 수영장과 도서관, 종합운동장 등을 포함하고 있다. 1단계 아쿠아드림파크와 3단계 스포츠힐링파크는 이미 운영 중이며, 이번에 2단계 사업인 '정관에듀파크'가 준공되면서 전체 사업이 마무리됐다.

정관에듀파크는 지하 1층, 지상 4층 규모로 조성된 복합 교육·문화공간으로 도서관, 생활문화센터, 청년일자리센터, 청소년센터, 평생학습관, 다함께돌봄센터, 거점영어센터, 대강당 등을 갖추고 있다. 특히 626석 규모의 대강당은 공연과 강연, 각종 행사가 가능한 공간으로 지역 문화·예술 인프라 확충에 기여할 전망이다.

AD

정종복 군수는 "일광 교육행복타운과 정관 교육행복타운은 군민의 높은 교육·문화·복지 수요를 한 공간에 통합한 복합 커뮤니티 시설"이라며 "일광과 정관신도시의 새로운 랜드마크 역할을 할 것으로 기대된다"고 말했다.

기장군은 임시 운영을 거쳐 시설 점검과 운영 준비를 진행 중이며, 일광 교육행복타운은 오는 6월 20일, 정관에듀파크는 6월 26일 각각 개관식을 개최한 뒤 정식 운영에 들어갈 예정이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>