경남 양산시 자원봉사센터가 이전을 계기로 기능과 역할을 한층 강화한다.

양산시(시장 권한대행 부시장 김신호)는 10일 자원봉사 정책의 새로운 도약을 알리는 양산시자원봉사센터 이전·개관식을 개최하고 본격적인 운영에 들어간다고 전했다.

1997년 양산시청 인근에서 첫 문을 연 자원봉사센터는 지난 30년간 지역 자원봉사의 구심점 역할을 수행해 왔으며, 이번 이전을 통해 보다 체계적이고 확장된 공간에서 새로운 도약을 준비하게 됐다.

자원봉사센터 개관식. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

새롭게 문을 연 자원봉사센터는 지상 4층, 연면적 1386㎡ 규모로 조성됐으며, 180여개 자원봉사 단체와 10만여명의 자원봉사자가 함께하는 양산 자원봉사의 핵심 거점으로 자리매김할 전망이다.

층별 공간은 기능 중심으로 체계적으로 구성됐다. 1층은 사무공간과 자원봉사자 쉼터로 조성돼 일상적인 활동과 소통이 이뤄지는 공간으로 활용되며, 2층은 다양한 교육과 프로그램 운영을 위한 강의실, 3층은 대규모 교육과 행사 진행이 가능한 대강당으로 조성되면서 자원봉사 역량 강화의 중심 역할을 수행하게 된다.

특히 이번 이전은 기존 양산시 여성복지센터 건물을 리모델링해 활용하는 방식으로 추진돼 공공시설의 효율적인 재활용과 기능 개선을 동시에 이룬 행정 우수 사례로 평가받고 있다.

양산시는 이번 이전을 계기로 단순한 공간 확충을 넘어 교육·소통·협력 기능이 결합된 자원봉사 통합 플랫폼을 구축하고, 시민 참여형 자원봉사 활성화를 적극 추진해 나갈 계획이다.

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시 관계자는 "앞으로 이 공간이 나눔과 연대의 중심이 돼 양산시 자원봉사 체계를 한 단계 더 발전시키는 핵심 거점이 될 것으로 기대한다"며 "이번 개관을 계기로 시 승격 30주년을 맞아 추진 중인 다양한 시민 참여 정책과 연계해 '시민과 함께하는 나눔 도시' 실현에 더욱 박차를 가할 방침"이라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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