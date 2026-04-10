국내 10개사 35명 참석

"지속가능 성장 위한 협력 확대"

한국철강협회 강관협의회가 국내 강관업계 기술 경쟁력 강화를 위한 기술 교류의 장을 마련했다.

한국철강협회 강관협의회는 9일부터 10일까지 경주 베스트웨스턴 플러스 경주 호텔에서 '강관기술전문부회'를 개최했다. 한국철강협회 AD 원본보기 아이콘

한국철강협회 강관협의회는 9일부터 10일까지 경주 베스트웨스턴 플러스 경주 호텔에서 '강관기술전문부회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 하이스틸, 세아제강, 현대스틸파이프, 휴스틸, 넥스틸 등 국내 강관업계 10개사 임직원 35명이 참석했다.

행사는 국내 강관산업의 기술 경쟁력 향상을 목표로 공정·품질·설비·안전 등 4개 분야에 대한 회원사 주제 발표와 함께 조업 지표를 공유하고 토론하는 방식으로 진행됐다.

강관협의회 관계자는 "강관업계의 지속가능한 발전과 동반 성장을 위해 업계 간 기술 교류를 지속 확대해 나갈 계획"이라며 "전문부회를 통해 현장 중심의 기술 협력 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

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강관협의회는 2005년부터 수요 개발을 위한 제도 개선, 홍보, 교육, 시장 조사, 기술 개발 지원 등의 역할을 수행하고 있으며, 국내 15개 강관사가 회원사로 참여하고 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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