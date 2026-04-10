사감위·한국도박문제예방치유원 등

6개 유관기관 공동 워크숍 성료

강원랜드(대표이사 직무대행 남한규)가 6개 유관기관과 함께 체류형 치유 모델 구축을 위한 공동 워크숍을 성료했다고 10일 밝혔다.

강원랜드(대표이사 직무대행 남한규)가 6개 유관기관과 함께 체류형 치유 모델 구축을 위한 공동 워크숍을 진행하고 있다. 강원랜드 제공 AD 원본보기 아이콘

9일부터 이틀간 영월 산림힐링재단에서 진행된 이번 워크숍에는 사행산업통합감독위원회, 한국도박문제예방치유원, 강원랜드, 한국마사회, 국민체육진흥공단, 산림힐링재단 6개 기관 관계자 36명이 참석했다.

사행산업통합감독위원회의 올해 주요사업인 체류형 치유 프로그램 시범운영 확대와 연계해 진행 중인 체류형 치유시설 구축사업의 현황을 공유하고, 프로그램 효과성 제고를 위해 논의하는 시간을 가졌다.

참석자들은 강원랜드 산림힐링재단이 운영하는 체류형 치유시설인 '하이힐링원'의 치유 프로그램 체험 후 효과성 측정체계 개선, 체류형 치유시설 인증제도 검토, 기관별 역할과 협업내용에 대해 심도 있게 논의하는 시간을 가졌다.

향후 프로그램 및 참여자 확대, 체류형 치유시설 인증제도 마련과 민간 확산을 위해 지속적으로 협력할 계획이다.

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김경훈 강원랜드마음채움센터장은 "국내에도 고위험군 대상 체류형 중독 치유시설이 필요하다"며 "앞으로도 유관기관과의 협업 거버넌스 구축을 통해 실효성 있는 시설과 프로그램을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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