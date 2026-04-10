경남 김해시의회가 10일 의장실에서 2025 회계연도 결산검사위원을 위촉했다.

위촉된 결산검사위원은 대표위원을 맡은 주정영 의원과 정준호 의원, 정혜인·우세준 세무사, 김진규·박재열 회계사 등 총 6명이다.

경남 김해시의회. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

위원들은 이달 10일부터 29일까지 20일간 김해시의 ▲세입·세출 결산 ▲재무제표 ▲성과보고서 등을 검토한다.

이후 검사 내용과 권고 및 개선사항이 담긴 검사의견서를 집행기관에 제출한다.

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안선환 의장은 "결산검사는 재정 운영의 적정성을 점검하고 향후 예산 운용의 방향을 설정하는 중요한 과정"이라며 "위원들의 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 시민 눈높이에서 세심하고 책임 있는 검사가 이뤄지도록 최선을 다해달라"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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