장애·비장애 음악가 통합 실내악 연주회

오는 18일 예술의전당 개최

김소현·신윤황 특별출연

장애·비장애 음악가가 함께하는 통합 실내악 연주단체 가온 솔로이스츠가 제46회 장애인의 날을 맞아 정기연주회를 연다.

가온 솔로이스츠 제7회 정기연주회 ‘어린이 정경’ 포스터. HS효성 AD 원본보기 아이콘

가온 솔로이스츠는 오는 18일 오후 2시 서울 예술의전당 IBK챔버홀에서 제7회 정기연주회 '어린이 정경'을 개최한다고 10일 밝혔다.

2021년 창단된 가온 솔로이스츠는 장애·비장애 음악가가 함께 무대를 꾸리는 통합 실내악 단체로, 이번 공연에서는 로베르트 슈만의 작품을 중심으로 드뷔시, 라벨 등 클래식은 물론 영화음악까지 아우르는 프로그램을 선보일 예정이다.

특히 1부에서는 배우 송중기와 케이티 손더스 부부가 내레이터로 참여한다. 2부에서는 뮤지컬 배우 김소현과 비올리스트 신윤황이 특별출연해 무대의 완성도를 높일 예정이다.

이번 공연은 HS효성과 서울문화재단이 후원한다.

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가온 솔로이스츠 관계자는 "장애와 비장애의 경계를 넘어 음악으로 소통하는 무대를 통해 관객들에게 의미 있는 경험을 전하고자 한다"고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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