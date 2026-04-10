배민, 지난해 매출 5조원 돌파…영업이익은 '감소세'

지난해 매출 5조2830억원…전년 대비 22%↑

영업이익 5929억원… 7% 감소

DH 보유 4900억 규모 자사주 매입해 소각

배달의민족(이하 배민) 운영사 우아한형제들은 지난해 연결 기준 매출 5조2830억원, 영업이익 5929억원을 기록했다고 10일 공시했다. 지난해 매출은 전년 대비 22% 증가해 2010년 서비스 시작 이후 처음으로 5조원을 돌파했다. 영업이익은 5929억원으로 전년(6408억원)보다 7% 줄었다.

음식배달과 중개형 커머스(장보기·쇼핑) 서비스 매출이 지난해 4조4956억원으로 전년(3조5598억원) 대비 26% 늘었다. 배민B마트 등 직매입 기반 퀵커머스 사업을 주요 축으로 하는 상품 매출은 지난해 7811억원으로 전년(7568억원) 대비 3.2% 증가했다.

한그릇, 배민클럽 등 고객 편익을 강화한 서비스가 소비자들의 좋은 반응을 얻고 B마트 등 퀵커머스 사업이 꾸준히 성장하며 전체 매출 성장을 견인했다는 설명이다. 또한 지속적인 투자를 통해 배달 품질을 강화하는 전략이 주효했던 것으로 분석된다.

1인 가구 확대 트렌드에 맞춰 최소주문 금액 없이 주문할 수 있는 '한그릇' 서비스를 지난해 4월 선보인 것도 새로운 수요를 창출했다. 한그릇 서비스는 출시 6개월 만에 누적 주문 수가 2000만 건을 돌파, 지난해 총 2700만 건을 기록했다.

구독 멤버십 서비스 배민클럽은 B마트 무제한 할인 등 차별화된 혜택을 제공하면서 구독자 수를 빠르게 늘렸다. 특히 전체 주문 수의 50%가 배민클럽 구독자로부터 발생하는 등 고객신뢰를 확보하는 데 큰 역할을 한 것으로 분석됐다.

커머스 사업에서는 B마트와 중개형 커머스(장보기·쇼핑)가 함께 꾸준한 외형 확장을 이어가며 매출 성장에 힘을 보탰다. B마트는 탄탄한 물류 인프라를 기반으로 성장을 이어갔다. 지난해 말 기준 주문 수, 거래액 등이 전년 동기 대비 30% 수준의 높은 성장세를 기록했다.

편의점, 기업형 슈퍼마켓(SSM), 대형마트 등 오프라인 기반 매장들이 배민에 입점해 퀵커머스를 전개하는 중개형 커머스 사업 장보기·쇼핑은 꾸준한 채널 확장에 힘입어 지난해 매출이 전년 대비 84% 급증하는 높은 성장세를 기록했다. 배민 장보기·쇼핑에 입점한 오프라인 유통 채널 매장 수는 2022년 2200개 수준에서 현재 약 2만4000여 개로 약 11배 증가했으며, 지난해 주문 수 또한 전년 대비 약 70% 증가했다.

충성 고객 기반도 크게 확대되는 추세다. 지난해 12월 기준 월 10회 이상 B마트를 주문한 고객 수는 전년 동월 대비 약 2배 증가했다. 같은 기간 주 1회 이상(월 4회 이상) 주문 고객은 약 50%, 주 2회 이상(월 8회 이상) 주문 고객은 약 75% 늘었다.

지난해 영업비용은 전년 대비 27% 늘어난 4조6901억원을 기록했다. 영업비용의 증가 폭이 매출 증가 폭보다 커지며 영업이익은 5929억원을 기록했다. 영업비용 중 라이더에게 지급하는 인건비 성격의 외주 용역비는 지난해 3조1542억원으로 전년(2조2369억원) 대비 41% 늘었다.

한편 우아한형제들은 모회사인 독일 딜리버리히어로(DH)가 보유한 4900억원 규모의 자사주를 매입해 소각했다. 2024년에는 동일한 방식으로 5372억원을 DH에 배당한 바 있다. 회사는 주주 환원 정책의 일환으로 자사주 취득 및 소각이 진행됐다고 설명했다.

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우아한형제들 관계자는 "배민은 고객과 업주 모두의 만족도를 높이기 위해 배달 품질과 서비스 경쟁력 강화에 지속적으로 투자해왔다"며 "앞으로도 기술 고도화와 서비스 혁신을 통해 지속 가능한 외식산업 성장 기반을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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