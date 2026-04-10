10일, 광주 119구급상황관리센터 방문

중증응급환자 이송체계 운영 확인

구급대원·의료진 현장 의견 청취

김민석 국무총리가 '광주형 응급 이송체계' 현장을 직접 찾아 점검에 나섰다. 호남권에서 시범 가동 중인 중증응급환자 이송 시스템의 실효성을 확인하고 현장 대응 인력의 어려움을 듣기 위한 일정이다.

김 총리는 10일 오전 광주 119구급상황관리센터를 방문해 지역 맞춤형 응급환자 이송 운영 상황을 점검하고 구급대원과 의료진을 만나 현장 의견을 청취했다. 이번 방문은 전날 전북 지역 점검에 이어 진행된 것으로, 지난 3월부터 호남권에서 가동 중인 응급 이송체계의 작동 상황을 직접 살피는 현장 점검 행보다.

김민석 국무총리가 10일 오전 시청 광주소방안전본부 119종합상황실을 방문해 응급환자 이송상황을 점검하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 지역은 구급대가 3곳 이상의 병원에 연락했음에도 수용 병원을 찾지 못할 경우 '중증응급환자 이송병원 결정위원회'를 즉시 가동하는 체계를 운영하고 있다. 지역 응급실 의사 6명과 상황실 관계자들이 참여해 10분 이내 수용 병원을 협의하는 구조다.

AD

이 과정에서도 수용 병원 결정이 지연될 경우 광역상황실이 컨트롤타워로 나서 우선 수용 병원을 지정하는 방식으로 골든타임 확보에 대응하고 있다.

김민석 국무총리가 10일 오전 시청 광주소방안전본부 119종합상황실을 방문해 응급환자 이송상황을 점검한 뒤 소방대원들을 격려하고 있다. 광주광시 제공 원본보기 아이콘

김 총리는 현장에서 구급대원들을 격려하며 "골든타임을 지키기 위해 의료기관과 더욱 긴밀하게 소통해 달라"고 당부했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>