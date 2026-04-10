민주당 경남도당, 지방선거 광역의원 후보 4명 확정 … 창원 3곳·김해 1곳

더불어민주당 경남도당 선거관리위원회가 10일 제9회 전국동시지방선거 광역의원 후보 경선 결과를 확정했다.

도당 선관위는 당헌·당규에 따라 공정하고 투명한 절차 속에서 경선을 관리 및 운영했다고 밝혔다.

경선 결과 ▲창원 제1선거구 김석규 ▲창원 제4선거구 김경영 ▲창원 제15선거구 조광호 ▲김해 제4선거구 김호대 후보가 각 선거구 광역의원 후보로 확정됐다.

광역의원 경선은 권리당원과 국민경선인단을 대상으로 지난 8일부터 9일까지 자동응답(ARS) 방식으로 실시됐다.

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하귀남 도당 선관위원장은 "이번 경선은 당원과 도민의 뜻을 충실히 반영했다"라며 "확정된 후보들이 본선에서 경쟁력을 발휘하도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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