알바생에 폭언 인정…합의금 전액 반환

아르바이트생이 음료를 무단으로 취식했다며 550만원의 합의금을 받아 논란이 된 충북 청주의 한 카페 점주가 결국 해당 금액을 돌려주고 사과한 것으로 전해졌다.

사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

10일 유튜브 채널 '저널리스트'에 따르면 청주에서 프랜차이즈 카페를 운영하는 A 점주는 지난 8일 아르바이트생 B씨에게 550만원을 반환하고 사과 의사를 전달했다.

A 점주는 문자 메시지를 통해 "폭언으로 상처를 준 점 미안하다"며 "받은 돈도 돌려줄 의사가 있다"고 밝혔다. 이어 "마음이 편치 않았다"며 "아버지와 상의해 만나 직접 사과하고 이야기를 나누고 싶다"고 덧붙였다.

또 "훈계한다는 명목으로 한 행동이 잘못된 방법이었다는 것을 알게 됐다"며 자신의 대응을 반성하는 뜻을 전했다. 이후 A 점주는 B씨 계좌로 합의금 전액을 입금한 것으로 전해졌다.

'음료 횡령범' 몰린 알바생…논란 확산

앞서 A 점주는 B씨가 약 5개월간 근무하면서 지인들에게 약 35만원 상당의 음료를 무료 제공하고 고객 포인트를 본인에게 적립했다며 문제를 제기했다.

또 A 점주와 다른 청주 카페 프랜차이즈 지점의 C 점주는 B씨가 지난해 10월 2일 저녁 10시34분 퇴근하면서 아이스 아메리카노 등 1만2800원 상당의 음료 3잔을 무단으로 제조해 챙겨갔다며 업무상 횡령 혐의로 B씨를 고소했다.

노동부 기획 감독 착수…더본도 현장조사 나서

사건이 언론을 통해 대대적으로 보도되자 점주의 대응을 둘러싼 비판 여론이 커졌다. 이에 고용노동부는 해당 매장에 대한 기획 감독에 착수했으며, 프랜차이즈 본사인 더본코리아 역시 현장 조사에 나섰다.

AD

더본코리아는 "해당 매장 2곳에 대해 가맹 계약에 근거한 조치를 진행 중"이라고 밝혔다. 더본코리아는 "해당 지점에 먼저 영업정지 조치를 진행할 것이라고 소통했다"며 "조치 사항은 법적인 사항을 최종 확인 후 금주 중 공유하겠다"고 했다. 또 점주와 직원 간 갈등 재발 방지를 위해 노무상담센터를 구성하고, 전문 노무사 상담을 지원할 계획이라고 덧붙였다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>