SGI서울보증은 폴란드 바르샤바에서 SGI서울보증 폴란드 대표사무소 개소식을 열고 본격적인 유럽 시장 공략에 나섰다고 10일 밝혔다.

이명순 SGI서울보증 대표이사(좌측에서 여섯번째)가 9일(현지시간) 폴란드 바르샤바 래플스 호텔에서 열린 SGI서울보증 폴란드 대표사무소 개소식을 진행하고 있다. SGI서울보증 AD 원본보기 아이콘

폴란드 대표사무소는 하노이 지점, 두바이 중동보험관리법인(SGI MENA), 북경과 자카르타의 대표사무소에 이은 SGI서울보증의 다섯 번째 해외거점이다. 개소식에는 폴란드 현지 금융협회, 폴란드 및 유럽 주요 금융기관, 현지 한국기업 등 총 100여명의 내외빈이 참석했다.

SGI서울보증은 폴란드가 가진 전략적 가치와 역동적 성장성에 주목해 유럽의 첫 번째 거점으로 폴란드를 선택했다. 폴란드는 서유럽과 동유럽을 잇는 물류와 산업의 요충지로서 보증시장 규모가 상당할 뿐만 아니라 방산, 인프라 등 다양한 산업 분야에서 한국기업들의 진출이 가속화되고 있어 현지 보증 수요가 급증할 것으로 예상된다.

SGI서울보증 폴란드 대표사무소는 유럽 진출의 전초기지로서 폴란드 및 인근 유럽 국가의 금융회사 등과의 네트워크를 구축하기 위해 노력할 계획이다.

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이명순 SGI서울보증 대표이사는 "SGI서울보증은 폴란드에 거점을 가진 유일한 한국 보험사로서 이번 개소식이 SGI서울보증의 글로벌 영토를 유럽으로 확장하는 역사적인 이정표가 될 것"이라며 "현지 금융당국 및 금융회사, 국제기구와의 안정적 협력관계를 바탕으로 폴란드에 진출한 한국기업들의 든든한 신용 파트너로서 글로벌 수익 확대를 위해 힘쓰겠다"고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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