"연구개발 결과물 검증·관리 협력"

정보통신기획평가원 홍진배 원장(우측)과 한국전파진흥협회 정흥보 상근부회장(좌측)이 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

정보통신기획평가원(IITP)과 한국전파진흥협회(RAPA)는 9일 IITP 서울사무소에서 정보통신·방송 분야 연구개발(R&D) 성과의 신뢰성 제고 확산 지원 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 공인 시험·인증 기반의 체계적인 검증 지원을 통해 국가 R&D 성과의 신뢰성과 활용도를 제고하기 위해 마련됐다. 양 기관은 과제 수행 전 과정에 걸쳐 기술자문과 품질 검증 지원을 연계함으로써 연구개발 결과물이 체계적으로 검증·관리될 수 있도록 협력할 계획이다.

이를 위해 양 기관은 ▲ICT R&D 사업 결과물의 품질 검증 등 시험·인증 지원 ▲ICT R&D 수행기관을 위한 우선 시험 일정·수수료 할인 등 혜택 제공 ▲ICT R&D 성과확산을 위한 과제 전주기 맞춤형 기술자문·컨설팅 지원 ▲신뢰성 시험·평가, 적합성 인증 등 공인시험기관 지원사항 홍보 등에 협력한다.

IITP는 ICT 분야 국가 연구개발을 전담 지원하는 전문기관으로, 기술 수요 발굴과 기술개발 과제 선정·관리, 성과확산과 사업화에 이르기까지 R&D 전 주기를 지원하고 있다.

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IITP 홍진배 원장은 "이번 업무협약은 ICT R&D 수행기관이 전파·방송·통신 분야 연구성과에 대해 객관적인 품질 검증과 신뢰성 확보를 지원받을 수 있는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 시험·인증과 기술자문 지원을 통해 ICT R&D 성과의 신뢰도를 높이고, 연구성과 확산 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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