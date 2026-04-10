공약이행 완료율 78% 기록

경기도 최우수 단체 감소 속 성과 의미

경기 시흥시는 (사)한국매니페스토실천본부가 발표한 '2026 민선 8기 기초단체장 공약이행 평가'에서 최우수(SA) 등급을 받았다고 10일 밝혔다.

시흥시청 전경. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 공약실천계획평가와 공약이행도평가에서 2020년부터 2026년까지 7년 연속 최우수 등급을 받아 시민과의 약속 이행 성과를 이어가고 있다.

이번 평가는 지난 2월부터 3월까지 전국 226개 기초단체장 공약을 대상으로 실시됐으며, 2025년 12월 말 기준 ▲공약 이행 완료 ▲2025년 목표 달성 ▲주민 소통 ▲웹 소통 ▲공약 일치도 등 5개 분야에 걸쳐 진행됐다.

특히 시는 공약이행 완료율에서 78%를 기록해 전국 평균 70.42%, 경기도 평균 70.89%를 모두 웃도는 성과를 달성했다. 또한, 이번 평가는 지난해 평가보다 최우수 평가를 받은 기초단체 수가 줄어든 가운데(경기도 기준 2025년 14개 → 2026년 11개) 달성한 성과로 의미를 더하고 있다.

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박승삼 시흥시장 권한대행은 "이번 최우수(SA) 등급은 시민과의 약속을 시정의 최우선 가치로 두고, 전 공직자가 한마음으로 공약 이행에 매진해 온 결과"라며, "앞으로도 시민과의 소통을 더 강화하고, 추진 상황을 철저히 점검해 시민의 신뢰에 성과로 보답하겠다"라고 말했다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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