보호수 전국 최다 보유…생육환경 개선·재해 예방

화순군 관내 보호수. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 화순군은 '2026년 보호수 정비사업'을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.

현재 화순군은 전국에서 가장 많은 845주의 보호수를 지정 관리하고 있다. 보호수는 단순한 수목을 넘어 역사와 전통을 간직한 자연유산으로, 주민 생활과도 밀접하게 맞닿아 있어 체계적인 관리와 보호의 중요성이 더욱 커지고 있다.

이에 군은 관내 보호수에 대한 일제 조사를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 노령화로 수세가 약해졌거나 태풍 등 기상 악화 시 풍절·풍도 위험이 있는 수목을 우선 정비 대상으로 정했다.

총 1억 원의 예산을 투입해 상반기 내 사업을 마무리할 계획이다.

이번 사업 대상지는 한천면 한계리 등 38개소의 느티나무 등 39주다.

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김두환 산림과장은 "보호수는 우리 군의 역사와 문화를 간직한 소중한 생태 자산이다"며 "상반기 내 정비사업을 차질 없이 마무리해 보호수가 건강하게 생육할 수 있는 환경을 조성하고, 군민이 안심하고 이용할 수 있는 휴식 공간을 제공하겠다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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