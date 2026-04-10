광주광역시 서구시설관리공단(이하 공단)은 시영종합사회복지관과 '노인일자리 사업 연계 및 폐건전지 자원순환 활성화' 업무협약을 체결했다. 광주 서구시설관리공단 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구시설관리공단(이하 공단)은 지역 내 자원순환 체계 구축과 환경보호 실천을 위해 시영종합사회복지관과 '노인 일자리 사업 연계 및 폐건전지 자원순환 활성화' 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 노인 일자리(약 150명) 공익활동과 연계해 지역 내 폐건전지 수거 체계를 구축하고, 환경오염 예방과 자원 재활용 활성화를 도모하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 시영종합사회복지관은 노인 일자리 사업 참여자를 통해 지역 내 소규모 공동주택, 경로당 등 폐건전지 수거 사각지대에서 폐건전지를 수거하고, 일정량을 확보하여 공단에 인계하게 된다.

공단(자원 회수센터)은 인계받은 폐건전지를 안전하게 보관하고, 재활용가능자원 보관시설을 거쳐 최종적으로 e-순환 거버넌스를 통한 재활용 체계를 구축하는 역할을 수행한다.

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공단 관계자는 "이번 협약은 환경 보호와 사회적 가치 창출을 동시에 실현하는 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 지역사회와 협력하여 ESG 경영을 지속해서 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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