[6.3선거] 민주당 전남도의원 경선…목포 최선국·강성찬

무안1,2 선거구 고성석·이정운

신안1,2 선거구 김문수·최미숙

제9회 전국동시지방선거 전라남도 광역의원 후보 선출을 위한 더불어민주당 경선 결과가 발표되며 목포·무안·신안 지역 본선 구도가 윤곽을 드러냈다.

10일 경선 결과 보고에 따르면 목포 제1선거구에서는 김승길 예비후보와 최선국 예비후보 간 맞대결에서 최선국 예비후보가 승리하며 본선 진출을 확정지었다.

목포 제2선거구는 강성찬·박상준·장복성 예비후보가 경합을 벌인 가운데 강선창 예비후보가 1위를 차지했다.

앞서 박문옥(3선거구), 최정훈(4선거구), 전경선(5선거구)후보가 단수공천을 받은 상태다.

이어 무안군 제1선거구는 고성석 예비후보가 정길수 예비후보를 제치고 승리를 거뒀으며, 제2선거구는 강병국·이정운 예비후보 간 경쟁에서 이정운 예비후보가 1위를 기록했다.

신안군은 김문수 예비후보가 최경순 예비후보를 꺾고 본선행을 확정했으며, 신안군 제2선거구는 최미숙 도의원이 단수공천을 받으며 사실상 후보로 결정됐다.

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이번 경선 결과로 전남 서남권 주요 지역의 광역의원 선거는 본격적인 본선 체제로 전환됐다. 지역 정치권에서는 경선 이후 후보 간 갈등 봉합과 조직 결집 여부가 향후 선거 판세를 가를 핵심 변수로 작용할 것으로 보고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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