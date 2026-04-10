경기도교육청, 초등돌봄·교육협의체 워크숍 성료

지자체와 연계해 촘촘한 초등돌봄 협력 첫걸음

지원청과 지자체 협력 사례 공유·지역별 협력 과제 도출

경기도교육청(교육감 임태희)이 10일 성남 밀리토피아에서 '온 동네 돌봄을 잇다'를 주제로 '2026 경기 초등돌봄·교육협의체 정책 공감 워크숍을 개최했다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 10일 성남 밀리토피아에서 '온 동네 돌봄을 잇다'를 주제로 '2026 경기 초등돌봄·교육협의체 정책 공감 워크숍을 개최하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 도내 25개 교육지원청과 31개 시군 지자체 담당자 130여 명이 함께하는 첫 공식 협력 모임으로 지역 기반 초등돌봄 공동 대응 체계(거버넌스) 구축의 출발점이라는 의미를 지닌다.

도교육청은 워크숍에서 초등돌봄·교육협의체를 통해 지역별 협력 체계를 구축하고 현장 중심의 지원 과제를 발굴하는 등 실질적인 운영 방안을 모색했다.

워크숍은 ▲지자체와의 협업을 통한 초등돌봄 정책 방향 특강 ▲시흥·남양주 지역 협력 우수사례 공유 ▲교육지원청과 지자체 간 원탁 협의를 통한 지역별 협력 과제 도출 순으로 진행했다.

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도교육청 지역교육국 차미순 국장은 "아이의 성장과 돌봄은 학교만의 책임이 아닌 지역사회 전체의 공동 과제"라며 "교육청과 지자체가 연결된 촘촘한 돌봄 체계를 만들어 가겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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