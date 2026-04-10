LED 전등ㆍ무선 리모컨 설치로 어르신 생활안전·편의성 확보

전남 고흥군(군수 공영민)은 행정안전부가 주관하는 '읍면동 스마트 복지·안전 서비스 개선모델 개발지원사업' 공모에 선정됐다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 각 읍면에서 안전협의체를 구성해 복지·안전 사각지대를 발굴하고 지원하는 것으로, 국비 등 총사업비 4천만 원이 투입된다.

고흥군 청사 전경. AD 원본보기 아이콘

독거노인과 장애인 등 거동이 불편한 취약계층 300가구를 대상으로 가정 내 LED 전등과 무선 리모컨을 설치, 보다 안전하고 편리한 생활환경을 조성한다.

특히, 야간 이동 시 스위치 조작이 어려운 점을 개선하기 위해 무선 리모컨으로 전등을 켜고 끌 수 있는 LED 전등을 설치한다. 이를 통해 낙상사고 위험을 줄이고 긴급 상황에도 신속하게 대응할 수 있도록 지원할 계획이다.

또한, 에너지 효율이 높은 LED 조명을 설치해 전기요금 부담을 완화하고, 고령자와 장애인의 일상생활 편의를 크게 높일 것으로 기대된다.

군 주민복지과 관계자는 "이번 사업은 단순한 시설 개선을 넘어 취약계층의 안전과 삶의 질을 높이는 생활밀착형 스마트 복지서비스"라며 "앞으로도 지역 특성에 맞는 스마트 복지·안전 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 고흥군은 이번 공모사업을 계기로 읍면 중심의 복지안전망을 더욱 강화하고, 민관 협력을 통한 촘촘한 복지서비스 제공에 힘쓸 방침이다.

호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



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