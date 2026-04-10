안성시, '공용차량 배차' 옥죄고 '통근버스' 늘려

김보라 안성시장, 재난 취약지역 긴급 현장 점검

김 시장 “시민 안전·에너지 절감 최우선” 당부

경기 안성시가 정부의 자원안보 위기경보 발령에 발맞춰 강력한 에너지 절약 대책을 추진하는 동시에, 다가올 여름철 자연재난에 대비한 선제적 안전 점검에 행정력을 집중하고 있다.

안성시가 정부의 자원안보 위기경보 발령에 발맞춰 지난 8일부터 '공공기관 차량 2부제'를 시행하고 있다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

안성시는 지난 8일부터 시행된 '공공기관 차량 2부제'의 실효성을 높이기 위해 배차 관리 강화와 통근 지원을 골자로 한 후속 조치를 시행한다고 밝혔다. 이번 조치는 '에너지이용합리화법'에 의거, 공공부문이 선제적으로 에너지 소비를 줄여 시민의 동참을 이끌어내기 위한 결단이다.

안성시는 자원안보 위기 경보 해제 시까지 시청 및 읍·면·동 행정복지센터에서 운영 중인 내연기관 공용 승용차를 대상으로 번호판 끝자리 홀·짝수 2부제를 엄격히 적용한다.

특히 단순히 운행 날짜를 제한하는 데 그치지 않고, 회계과를 중심으로 배차 관리 시스템을 한층 강화한다. 장시간 차량 독점 사용을 제한하고 단시간·분산 이용을 유도하는 한편, 친환경 차량을 우선 배차하는 등 효율적인 운영 체계를 구축할 계획이다.

차량 2부제 시행으로 예상되는 공직자들의 출퇴근 불편을 최소화하기 위한 지원책도 마련됐다. 시는 지난 8일부터 시청과 시내 주요 정류장을 잇는 통근버스를 한시적으로 추가 운행한다.

이용 수요에 따라 차량 규모를 탄력적으로 조정하고 운행 횟수를 늘려, 자가용 없이도 업무와 출퇴근에 지장이 없도록 지원할 방침이다. 이를 통해 공공부문의 차량 운행량을 실질적으로 감축하겠다는 계산이다.

안성시 관계자는 "공공부문이 앞장서서 허리띠를 졸라매는 모습이 에너지 위기 극복의 시작점이 될 것"이라며, "배차 제한 등으로 인한 내부적 불편이 있겠지만, 통근 지원 대책 등을 병행해 업무 공백 없이 에너지 절약 문화가 지역사회에 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "일상의 작은 변화가 큰 에너지 절감으로 이어지는 만큼, 시민 여러분께서도 대중교통 이용 등 생활 속 실천에 적극 동참해 주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.

김보라 안성시장이 지난 8일 '여름철 자연재난 사전대비 관계기관 회의'를 열고 있다. 안성시 제공 원본보기 아이콘

여름철 자연재난 사전 대비 총력… '시민 안전 최우선'

에너지 절약과 더불어 안성시는 여름철 풍수해 대비에도 만전을 기하고 있다. 시는 지난 8일 김보라 시장 주재로 '여름철 자연재난 사전대비 관계기관 회의'를 열고 유관 기관과의 협업 체계를 재정비했다.

이를 토대로 시는 여름철 호우에 대비하고자 인명피해 우려지역, 야영장, 빗물받이, 산사태 취약지역 등 총 9개 분야를 중점 관리 대상으로 삼았다. 각 부서에서는 시설 정비와 사전 점검 등을 통해 위험 요인에 대한 조치와 현장 대응 역량을 높일 방침이다.

또한, 유관 기관과의 협력체계도 강화하는 가운데 안성경찰서는 침수 및 재난 우려 지역을 중심으로 선제적 순찰을 시행한다. 안성소방서는 수방장비 관리실태 점검과 침수 우려 지역 예방 순찰을 병행하고, 5171부대는 호우피해 발생 시 신속한 복구 지원에 나설 예정이다.

이어 9일에는 공도읍 건천리 일대 저지대 침수 우려 지역과 금광면 장죽리 산사태 우려 지역 등을 찾아 현장점검을 실시했다. 김보라 시장은 각종 위험 요인을 직접 확인하며 대응 상황을 점검했고, 시민 피해가 발생하지 않도록 철저한 관리와 예방을 주문했다.

김보라 안성시장이 지난 8일 '여름철 자연재난 사전대비 관계기관 회의'를 연 후 현장을 살펴보고 있다. 안성시 제공 원본보기 아이콘

시는 이번 점검을 바탕으로 보완 사항을 신속히 마무리하고, '인명피해 제로(0)'를 목표로 빈틈없는 시민 안전 대책을 추진할 계획이다.

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김보라 시장은 "자연재난은 사전 대비가 무엇보다 중요한 만큼, 현장에서 작은 위험 요소까지 철저히 점검하는 것이 시민 안전을 지키는 출발점"이라며 "한 건의 피해도 발생하지 않도록 끝까지 긴장감을 가지고 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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