시각적 정보에 더해 주변 환경을 인지·판단하고, 스스로 보행 전략을 수정하는 사족보행 로봇 제어기술이 개발됐다. 이 기술은 휠·족형 로봇과 휴머노이드 로봇 등 다양한 로봇 플랫폼으로도 확장 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

드림워크++로 훈련된 보행 제어기가 실증 과정을 거치고 있다. KAIST AD 원본보기 아이콘

KAIST는 전기 및 전자공학부 명현 교수 연구팀이 연구실 창업기업 유로보틱스㈜와의 공동연구로 사족보행 로봇 제어기술 '드림워크++(DreamWaQ++)'를 개발했다고 12일 밝혔다.

드림워크++는 자기수용 감각과 카메라·라이다 기반의 외수용 감각을 융합해 '인지 기반 보행'을 구현한다. 로봇이 장애물을 사전에 인지하고, 선제적으로 보행 전략을 조정함으로써 단순 반응형 제어를 넘어 환경을 이해·판단할 수 있게 한 것이 핵심이다.

이는 기존에 연구팀이 개발한 '드림워크(DreamWaQ)'의 단점을 보완한 결과물이다. 드림워크는 관절 엔코더와 관성 센서 등 자기수용 감각만으로 지형을 추정, 보행하는 '블라인드 보행(blind locomotion)' 기술을 기반으로 개발됐다. 시각 정보 없이 강인한 이동이 가능한 점이 특징이다.

다만 로봇의 다리가 장애물에 직접 닿았을 때만 움직임을 조정할 수 있는 한계를 나타냈다.

연구팀은 이 같은 한계를 극복하기 위해 드림워크++에 다중 감각 강화학습 구조를 설계·적용, 경량 연산 기반으로 실시간 제어가 가능하도록 했다. 또 센서 오류가 발생했을 때 자동으로 다른 감각 기반의 보행으로 전환할 수 있는 안정성과 다양한 로봇 플랫폼에 적용 가능한 확장성을 동시에 확보했다.

드림워크++의 성능은 실험을 통해서도 입증됐다. 실험에서 드림워크++를 적용한 로봇은 계단 주행에서 50개 계단(수평 30.03m·수직 7.38m) 코스를 35초 만에 완주해 블라인드 보행 제어기와 상용 인지형 제어기 성능을 모두 넘어섰다.

특히 급경사 환경에서 드림워크++ 적용 로봇은 훈련 조건(10도)보다 3.5배 가파른 35도 경사면을 안정적으로 등반하고, 자세를 능동적으로 조정해 후방 다리 모터 토크를 기존보다 1.5배 절감하는 성능을 나타냈다.

각종 장애물 상황에서는 별도의 경로 계획 없이 효율적인 경로를 스스로 선택하는 등 학습 기반 인지 능력을 보였으며, 불확실한 낙차 지형에서는 자발적으로 멈춰 지면을 탐색한 후 이동하는 '탐색 행동'도 확인했다.

2.5㎏의 탑재물을 실은 상태에서 41㎝ 장애물을 넘어서는 등의 민첩성도 실험을 통해 입증했다. 실례로 시뮬레이션에서 ANYmal-C(스위스 취리히연방공대에서 개발된 대표적인 사족보행 로봇)은 최대 1.0m 높이, 드림워크++를 적용한 KAIST 하운드(KAIST 기계공학과 박해원 교수팀 개발 사족보행 로봇)는 1.5m 높이의 장애물 대응이 가능했다는 게 연구팀의 설명이다.

실험에서 주목할 점은 드림워크++가 비교적 낮은 장애물(27㎝)만 학습한 상황에서도 실제로는 이보다 높은 42㎝ 계단을 오르는 데 80%의 성공률을 기록했다는 점이다. 이는 로봇이 학습한 상황을 단순 반복하는 게 아니라 새로운 환경에 스스로 적응할 수 있는 능력을 갖췄다는 것을 의미한다.

연구팀은 향후 드림워크++ 기술이 재난 대응과 산업 시설 점검, 산림·농업 등 바퀴형 로봇이 접근하기 어렵던 환경에서도 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

명 교수는 "이번 연구는 로봇이 단순히 움직이는 수준을 넘어 환경을 이해하고, 스스로 판단하는 단계로 발전했음을 확인케 한다"며 "연구팀은 드림워크++ 기술이 향후 다양한 실제 환경에 접목·활용될 수 있도록 '지능형 이동 기술'로 확장해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 이번 연구에는 이 마데 아스윈 나렌드라(I Made Aswin Nahrendra) 박사(現 크래프톤 연구원, KAIST 박사 졸)가 제1 저자, 유병호(유로보틱스㈜ CEO)·오민호(유로보틱스㈜ CTO) 박사와 이동규(유로보틱스㈜ CTO), 이승현·이현우(KAIST)·임형태(MIT 박사후연구원) 박사가 공동 저자로 참여했다.

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연구 결과는 지난 2월 로보틱스 저널 'IEEE Transactions on Robotics(T-RO)'에 게재됐다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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