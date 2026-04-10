한 해 농사의 시작 알리는 수문 개방

풍년 농사와 안전 영농 기원

한국농어촌공사 주관, 농업인 250여명 참석

경기 안성시는 10일 고삼면 봉산리 소재 고삼저수지에서 한국농어촌공사 주관으로 '2026년 안전영농 및 풍년기원 통수식'을 개최했다고 밝혔다.

안성시가 10일 고삼면 봉산리 소재 고삼저수지에서 한국농어촌공사 주관으로 '2026년 안전영농 및 풍년기원 통수식'을 개최하고 있다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

통수식은 한 해 농사의 시작을 알리며, 저수지 수문을 열어 농경지에 용수를 공급하고 무사안녕과 풍년을 기원하는 전통 행사다. 퓨전국악 사물놀이 공연으로 막을 올린 이날 행사는 공식 행사로 내빈 소개, 유공자 감사패 수여, 기념사 및 축사, 격려사 순으로 진행되었다.

이어진 본 행사에서는 올 한 해 농사의 풍요를 비는 전통제례 의식과 풍년기원 떡 컷팅식이 진행되었으며, 행사의 하이라이트인 수문 개방 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 비상수문이 열리며 폭죽과 함께 시원한 물줄기가 쏟아져 나와 참석자들의 환호와 기대를 모았다.

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안성시 관계자는 "고삼저수지는 지역 농업을 뒷받침하는 핵심 기반시설로서 그 역할이 매우 크다"며 "최근 가뭄과 집중호우 등 기후 변동성이 커지는 상황에서 안정적인 용수 확보와 체계적인 수자원 관리가 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.

안성시가 10일 고삼면 봉산리 소재 고삼저수지에서 한국농어촌공사 주관으로 '2026년 안전영농 및 풍년기원 통수식'을 개가하고 있다. 안성시 제공 원본보기 아이콘

한편, 1963년 준공된 고삼저수지는 총저수량 1610만5000t 규모의 대형 저수지로, 안성과 평택 일대 2970ha 규모의 농경지에 안정적으로 농업용수를 공급하며 지역 농업의 든든한 버팀목 역할을 해오고 있다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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