박형준 국민의힘 부산시장 경선선거대책본부는 전재수 더불어민주당 의원 관련 수사 결과와 관련해 "공소권 없음은 무죄가 아니다"라며 수사 발표 방식에 문제를 제기했다.

선대본부는 합동수사본부가 전재수 의원은 공소권 없음, 보좌진 4명은 불구속 기소 등 내용으로 '수사 종결'을 발표하면서 공소권 없음과 혐의없음을 함께 언급해 결과가 전면 무혐의인 것처럼 비칠 수 있다고 지적했다.

이어 해당 사건과 관련해 시계 영수증과 수리 기록, 관계자 진술 등이 존재한다며 시계 수수 사실 자체는 확인된 사안이라고 주장했다. 다만 최종 결론이 공소시효 만료에 따른 공소권 없음으로 내려진 점을 두고 "법적 판단이 아닌 절차적 종료"라고 강조했다.

또 수사 과정에서 일부 보좌진이 증거인멸 혐의로 불구속 기소된 점을 언급하며 사건의 실체 규명이 충분히 이뤄지지 않았다는 입장도 덧붙였다.

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선대본부는 "수사 지연으로 공소시효가 완성된 것 아니냐는 의문이 남는다"며 "수사기관 역시 책임에서 자유롭지 않다"고 주장했다. 아울러 이번 사안을 지방선거와 연결해 정치적 의미를 부각하며 "유권자의 판단이 중요하다"고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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