경기 광주시는 (사)한국매니페스토실천본부가 주관한 '2026 민선 8기 기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가'에서 2년 연속 최우수 등급인 SA등급을 획득했다고 10일 밝혔다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 전국 지방자치단체를 대상으로 2월부터 4월까지 실시됐으며 공약 이행 분야와 2025년 목표 달성도, 주민 소통, 누리집 소통, 공약 일치도 등 5개 항목을 종합 평가해 SA부터 F까지 6개 등급으로 구분된다.

광주시는 이번 평가에서 90점 이상을 기록하며 SA등급을 획득, 공약 이행의 우수성과 행정 신뢰도를 동시에 입증했다. SA등급은 공약 이행 완료 수준과 목표 달성도, 주민과의 소통 등 전반적인 공약 관리가 우수한 지방자치단체에 부여되는 최상위 등급으로 전국 지자체 가운데 상위권에 해당하는 성과다.

광주시는 민선 8기 출범 이후 시민과의 약속 이행을 최우선 과제로 설정하고 체계적인 공약 관리와 점검을 지속해 왔다. 특히, 공약 이행의 투명성과 신뢰성 확보를 위해 주민 배심원제와 공약 이행평가단을 운영하는 등 시민 참여 기반의 공약 관리 체계를 강화해 왔다.

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방세환 시장은 "공약은 시민과의 약속이자 시정 최우선의 가치"라며 "남은 임기 동안 공약사업을 내실 있게 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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