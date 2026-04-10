경기도, 자원안보 ‘경계’ 발령에 비상교통대책 가동…“출퇴근 대란 막는다”

경기도, 시내버스 2904대 집중배차 시간 최대 1시간 연장

혼잡 노선 예비차 29대 긴급 투입…운행 횟수 137회 증회

취약지역 첫차·막차 시간 연장 등 대중교통 수송력 극대화

경기도가 미국과 이란 간의 분쟁으로 인한 국가 자원안보 위기경보가 '경계' 단계로 격상됨에 따라 도민들의 이동 불편을 최소화하기 위한 '비상교통대책'을 전격 가동한다고 10일 밝혔다.

이번 대책은 승용차 운행 제한 조치 등으로 인해 대중교통 수요가 급증할 것에 대비해 도민들의 출퇴근길 혼잡을 완화하고 교통 편의를 선제적으로 확보하는 데 초점을 맞췄다.

경기도는 가장 혼잡한 출퇴근 시간대 불편을 덜기 위해 도내 전체 시내버스 7068대의 약 41%에 달하는 303개 노선, 2904대를 각 시군 특성을 고려해 기존 출퇴근 집중 배차 시간을 30분에서 최대 1시간까지 연장해 대중교통 편의를 증진할 예정이다.

또한 도내 혼잡률이 높은 공공관리제 36개 노선에 예비 차량 29대를 긴급 투입해 운행 횟수를 총 137회 늘려 혼잡률을 약 10% 개선할 계획이다. 도는 각 시군이 공공관리제 노선에 예비차를 추가로 투입할 경우 관련 사업비를 적극 지원해 지자체의 재정 부담을 덜고 신속한 증차를 유도할 방침이다.

대중교통 이용이 상대적으로 어려운 취약지역과 전철역을 잇는 연계 노선에 대한 지원도 강화된다. 4개 시군 40개 노선의 버스 249대는 첫차와 막차 시간을 연장 운영해 이른 새벽이나 늦은 밤시간대에 이동해야 하는 도민들의 편의를 높였다.

경기도의 비상교통대책은 국가 위기경보가 해제될 때까지 지속된다. 도는 대책 기간 시내버스 혼잡률과 도민 불편 사항을 실시간으로 살펴 특정 노선의 혼잡률이 급증하는 상황이 발생하면 해당 시군에 예비 차량 추가 투입을 즉각 독려할 예정이다.

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구현모 경기도 버스정책과장은 "국가적인 에너지 위기 상황 속에서 자가용 대신 대중교통을 이용해야 하는 도민들이 출퇴근길에 불편함이 없도록 선제적으로 가용 가능한 모든 행정력을 동원하겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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