흥케이병원 김종근 대표원장, 현장 강연 · 수술 시연 통해 카티스템 임상 경험 공유

메디포스트 임직원 방문… 실제 임상 경험과 수술 노하우 공유

시흥에 위치한 흥케이병원은 지난 4월 1일, 메디포스트 카티스템 사업부 임직원들을 대상으로 김종근 대표원장이 직접 강연과 수술 시연을 진행하며 카티스템 치료 경험과 실제 임상 적용 사례를 공유했다고 밝혔다. 이번 프로그램은 흥케이병원이 진료 현장에서 축적해온 경험 과 수술 노하우를 바탕으로, 치료 과정에 대한 이해를 높이고 현장 중심의 교류를 넓히기 위 해 마련됐다.

행사에는 메디포스트 카티스템 사업부 임직원 약 20명이 참석했다. 이날 프로그램은 병원 소개와 실제 수술 참관, 김종근 대표원장의 강연 순으로 진행됐다. 김 종근 대표원장은 강연을 통해 카티스템의 치료 경험과 임상 적용 사례를 중심으로 실제 진료 현장에서의 활용 포인트를 설명했으며, 수술 시연에서는 치료 과정 전반과 현장 판단의 핵심을 직접 보여줬다.

참석자들은 실제 의료현장에서 축적된 경험이 어떻게 치료에 반영되는지 가까이에서 확인하며 높은 관심을 보였다. 김종근 대표원장은 카티스템이 연골 재생 분야에서 전문의약품으로 허가받은 유일한 줄기세포 치료제라는 점과 함께, 약 750만 개 세포 기반으로 일관된 치료 결과를 기대할 수 있다는 점, 제대혈 유래 세포를 기반으로 연령 제한 없이 적용 가능하다는 점 등을 설명했다. 또 고 령 환자군에서도 긍정적인 임상 경험을 확보하고 있다는 내용을 공유하며 참석자들의 이해를 도왔다.

흥케이병원은 이번 프로그램이 단순한 방문 행사를 넘어, 병원이 축적해온 임상 경험과 전문 성을 외부 관계자들과 직접 나누는 자리였다는 점에서 의미가 크다고 설명했다. 특히 김종근 대표원장은 올해 KIMES 2026 현장에서 최소절개 무릎인공관절 수술 시연을 선보인 데 이어, 이번 프로그램에서도 직접 강연과 수술 시연을 진행하며 현장 중심의 의료 역량을 다시 한 번 보여줬다. 또한 지난해 진행한 카데바 트레이닝을 통해 쌓아온 교육 경험까지 더해지며, 진료 와 교육, 연구가 하나의 흐름으로 이어지고 있다는 점도 자연스럽게 드러났다.

흥케이병원 김종근 대표원장은 "이번 프로그램은 실제 진료 현장에서 축적한 경험을 바탕으 로 카티스템 적용 사례와 치료 방향성을 직접 공유할 수 있었다는 점에서 뜻깊었다"며 "앞으 로도 흥케이병원은 진료 현장에서 쌓아온 임상 경험을 바탕으로 연구와 교육, 교류의 기회를 지속적으로 넓혀가며 환자 치료의 완성도를 높이는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

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이어 "이번 프로그램을 시작으로 올해 하반기 카티스템 본사에서도 후속 프로그램이 예정돼 있다"며 "앞으로도 흥케이병원은 진료와 교육, 학술 교류가 함께 이어지는 기회를 꾸준히 만 들어갈 계획"이라고 말했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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