고양시, 별전·벽화·보라색 바람개비

말레이시아·프랑스·러시아 등 다국적 방문객 줄이어

고양관광정보센터 일평균 방문객 전년대비 184% 증가

고양콘트립 QR 안내 조회 455건

방탄소년단(BTS)의 월드투어 고양 공연이 열린 고양시가 전 세계에서 모여든 팬들을 맞이하며 축제의 장으로 변모했다.

고양시, BTS 공연 맞아 ‘고양콘트립’ 가동하며 전 세계 아미(ARMY) 환영. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

고양특례시(시장 이동환)는 K-팝 공연과 지역 관광을 연계한 체류형 관광 브랜드 '고양콘트립(Goyang Con-trip)'을 가동하며 글로벌 손님맞이에 총력을 기울이고 있다고 10일 밝혔다.

고양시는 이번 공연 열기에 발맞춰 고양관광정보센터를 새롭게 단장했다. 지난 7일부터 센터 내에서 BTS 멤버 7인의 핸드프린팅과 친필 사인을 만날 수 있는 특별전을 운영하고, 센터 외부에는 RM 벽화와 시선을 사로잡는 보라색 바람개비 물결을 조성했다.

또 한국 전통문화에 대한 해외 팬들의 높은 관심을 반영해 2층 한옥 휴게 공간 '고양재'에 갓과 청사초롱 등 전통 소품을 비치해 한국의 미를 체험할 수 있는 특별한 포토존으로 꾸몄다.

특히 센터 안팎으로는 대형 현수막과 리플릿으로 '고양콘트립' QR코드를 안내헤 외국인 관광객 누구나 스마트폰으로 손쉽게 지역 관광 정보와 혜택을 확인할 수 있도록 지원하고 있다.

고양시, BTS 공연 맞아 ‘고양콘트립’ 가동하며 전 세계 아미(ARMY) 환영. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이 같은 다채로운 즐길 거리에 힘입어 현재 고양시 곳곳은 말레이시아, 러시아, 프랑스, 홍콩 등 다양한 국적의 해외 방문객들로 북적이고 있다. 특히 팬들은 방탄소년단의 리더 RM의 고향인 일산을 방문했다는 사실에 벅찬 감동을 표하고 있다. 고양관광정보센터 외벽의 RM 벽화와 인근 육교 아래 방탄소년단의 곡 '마시티(Ma City)' 가사가 적힌 공간은 글로벌 팬들의 발길이 끊이지 않는 인증샷 성지로 자리 잡았다.

시에 따르면 특별전 개막 직후인 지난 7일과 8일 양일간 고양관광정보센터를 찾은 방문객은 총 567명(내국인 429명, 외국인 138명)으로, 이는 전년도 4월 일평균 방문객 대비 약 184% 급증한 수치다.

고양시, BTS 공연 맞아 ‘고양콘트립’ 가동하며 전 세계 아미(ARMY) 환영. 고양시 제공 원본보기 아이콘

외국인 방문객의 성비는 여성이 70%를 차지했으며, 주요 언어권별로는 영어(60%), 일본어(20%), 중국어(5%) 순으로 나타났다. 기존 센터를 찾는 외국인은 주로 동남아시아권에 집중됐으나, 이번 특별전을 기점으로 남미권 방문객의 발길이 눈에 띄게 늘어났다.

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또 '고양콘트립' QR코드를 통해 모바일 관광 안내 정보를 조회한 건수는 총 455건(7~9일 오전 기준)에 달했다. 특히 상가별 조회수를 분석한 결과, 방문객들은 지역별로 차별화 콘텐츠에 관심을 보였다. 라페스타 일원에서는 'G-뷰티'를 직접 경험하려는 수요가 반영돼 헤어·네일 등 뷰티 상가 조회수가 압도적으로 높게 나타난 반면, 'G-푸드' 분야에서는 고양시 대표 감성 맛집 거리인 '밤리단길' 상가 정보를 집중적으로 살펴보는 경향을 보였다.

고양시, BTS 공연 맞아 ‘고양콘트립’ 가동하며 전 세계 아미(ARMY) 환영. 고양시 제공 원본보기 아이콘

고양시 관계자는 "BTS 리더의 고향을 찾아온 전 세계 팬들이 고양시에서 의미 있고 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 고양콘트립을 기획하고 다채로운 볼거리와 스마트한 관광 코스를 준비했다"며 "이번 행사를 통해 고양시가 문화와 지역 상생이 결합된 글로벌 K-관광 중심지로 각인되길 기대한다"고 말했다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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