이터널, 젠엑시스와 MOU 체결... K-산업 유통 확대

국내 생체인증전문 기술 기업 주식회사 이터널(대표 김영국)이 글로벌 액셀러레이터 젠엑시스 주식회사(대표 손미경)와 지난 8일 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 이터널이 인도 시장에서 구축한 기반을 바탕으로 K-산업 유통까지 사업 영역을 확장하기 위한 전략적 행보다.

이터널은 앞서 지난 3월 인도 기업 인수를 통해 뭄바이 증권시장에 진입하며 국내 기술기업의 인도 증시 진출 사례로 주목받은 바 있다. 특히 인도는 약 14억 인구 중 12억 명이 등록된 세계 최대 생체인증 시스템 '아드하르(Aadhaar)'를 운영 중으로, 이터널의 AI 기반 생체인증(P2N2) 기술과 지정맥 기술이 높은 시너지를 낼 수 있는 시장으로 평가된다.

이번 협약의 핵심은 이터널이 구축 중인 'K-Platform'을 중심으로 한 유통 생태계 확장이다. K-Platform은 K-뷰티, K-푸드, K-컬처, K-테크 등 국내 산업 콘텐츠와 제품을 인도 시장에 유통하기 위한 플랫폼으로, 이터널의 인도 상장 기반과 현지 인프라를 강점으로 한다.

양사는 협력을 통해 역할을 분담한다. 젠엑시스는 인도 시장 진출 가능성이 높은 스타트업을 발굴·육성해 플랫폼에 공급하고, 이터널은 현지 인프라와 유통 플랫폼을 제공한다. 여기에 투자 연계까지 결합해 실질적인 사업 성과를 창출하는 구조를 구축했다.

젠엑시스는 2018년 설립된 중소벤처기업부 등록 액셀러레이터로, 바이오·헬스케어·ICT 등 딥테크 분야 스타트업 투자에 특화된 기관이다. 초기 발굴부터 사업화, 후속 투자, IPO까지 전주기 지원 역량을 갖추고 있으며, 다양한 정부 프로그램 운용 경험을 통해 투자 기업의 성장 성과를 축적해왔다.

이터널은 이번 협약을 계기로 인도 시장 내 K-산업 유통 생태계 구축을 본격화할 계획이다. 양사는 스타트업 발굴, 현지 사업화 지원, 투자 연계 프로그램 등 다양한 협력 사업을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

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김영국 이터널 대표는 "인도 증시 진입을 발판으로 K-산업의 경쟁력 있는 콘텐츠와 제품이 인도 시장에서 실질적인 성과를 낼 수 있도록 K-Platform을 핵심 유통 창구로 성장시키겠다"고 밝혔다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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