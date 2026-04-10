[6·3선거] 민주당 전남 광역 26개 선거구 경선 1위 득표자 확정

중앙당 최종 인준 거쳐 제9회 지선 체제 직행

더불어민주당 전라남도당이 제9회 전국동시지방선거 전남 광역의원(도의원) 후보자 선출을 위한 당내 경선 결과를 10일 발표했다. 민주당의 텃밭인 전남의 정치적 특성상 이번 경선 통과자들은 사실상 도의회 입성을 향한 8부 능선을 넘은 것으로 평가된다.

민주당 전남도당 선거관리위원회에 따르면, 이번 광역의원 경선은 지난 8일부터 9일까지 이틀간 권리당원 선거인단 100%를 반영하는 본경선 방식으로 치러졌다. 도당 선관위는 이날 오전 11시 30분, 총 26개 선거구의 경선 1위 득표자 명단을 공식 공고했다.

가장 치열한 각축전이 벌어졌던 주요 시 단위 지역의 결과를 살펴보면, ▲목포시 제1선거구는 최선국, 제2선거구는 강성찬 후보가 1위를 차지했다.

여수시는 서대현(제2), 주연창(제4), 문갑태(제5), 이석주(제6) 후보가 각각 본선행 티켓을 거머쥐었다. 광양시는 서영배(제3), 김장권(제4) 후보가, 나주시는 이재창(제1), 최명수(제2), 양승봉(제3) 후보가 각각 경선 문턱을 넘었다.

군 단위 지역에서도 현역 의원과 정치 신인 간의 팽팽한 대결 속에서 본선 진출자가 가려졌다.

지역별로는 ▲화순군 하성동(제1), 류기준(제2) ▲담양군 박준엽(제1), 김명우(제2) ▲장성군 정기성(제2) ▲장흥군 윤명희(제2) ▲강진군 김주웅 ▲해남군 김성일(제1), 박성재(제2) ▲완도군 박재선(제1) ▲진도군 이현명 ▲영암군 이행도(제1) ▲무안군 고성석(제1), 이정운(제2) ▲신안군 김문수(제1) 후보가 권리당원들의 선택을 받아 1위로 확정됐다.

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전남 지역은 전통적으로 '민주당 공천이 곧 당선'이라는 인식이 강해 이번 경선은 사실상 본선 이상의 치열한 경쟁이 펼쳐졌다. 이번 경선에서 승리한 후보들은 중앙당의 최종 인준을 거쳐 더불어민주당의 공식 후보로 확정되며, 곧바로 다가오는 제9회 동시지방선거 본선 체제로 돌입할 예정이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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