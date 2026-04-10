1선거구, 박재선, 탄탄한 조직력·실력론으로 '승리'

2선거구 민주 조인호 vs 무소속 김양훈 표심 경쟁 초미 관심

전남·광주 행정 통합이라는 거대 지방정부 출범 속에 치러지는 제9회 전국동시지방선거 완도군 제1선거구 더불어민주당 공천권은 박재선 예비후보가 거머쥐었다.

제2선거구는 민주당 조인호 예비후보와 탄탄한 바닥 민심을 다진 무소속 김양훈 예비후보 간의 치열한 2파전이 예고돼 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.

10일 더불어민주당에 따르면 지난 8~9일 이틀간 진행된 완도 1선거구 권리당원 100% 여론조사 경선 결과, 박재선 예비후보가 양자 대결에서 승리하며 본선행 티켓을 따냈다.

당내 규정상 구체적인 득표율과 표차는 비공개에 부쳐졌으나, 지역 정가에서는 박 후보가 안정적인 격차로 승기를 잡은 것으로 분석하고 있다.

이번 경선의 승패를 가른 핵심은 박 후보가 오랜 기간 다져온 탄탄한 조직력과 현장 중심의 '실력론'으로 꼽힌다. 제8대, 9대 완도군의회 의원을 연이어 지내며 부의장과 산업건설위원장 등 요직을 두루 거친 풍부한 의정 경험이 당심(黨心)을 안정적으로 묶어냈다는 평가다.

박 후보는 이번 경선 과정에서 "예산은 명분으로 따내는 것"이라며 굵직한 지역 현안 해결을 약속해 권리당원들의 굳건한 지지를 이끌어냈다. '해양복합도시 개발론'을 내세우며 맞불을 놨던 김재현 예비후보의 선전도 눈길을 끌었다. 김 후보는 아열대 작물 전환 지원, 복합도시 설계 등 파격적인 체질 개선을 공약하며 변화를 갈망하는 표심을 파고들었다.

특히 선거 막판 기독교장로회 소속 지지자들을 결집시키며 무서운 속도로 확장세를 보였으나, 권리당원 100% 경선 방식의 특성상 박 후보의 견고한 조직력의 벽을 넘지 못하고 아쉽게 고배를 마셨다.

제1선거구 민주당 대진표가 박재선 후보로 확정되면서 완도 지역 정가의 시선은 격전지로 떠오른 제2선거구를 향하고 있다.

2선거구 민주당은 조인호 예비후보가 일찌감치 단수 공천을 확정 지었다. 하지만 본선 무대에는 지역 내 강력한 지지세를 구축하고 있는 무소속 김양훈 예비후보가 버티고 있어 치열한 접전이 펼쳐질 전망이다.

특히 김양훈 후보는 단순한 무소속 출마자를 넘어, 높은 인지도와 탄탄한 고정 지지층을 거느린 막강한 경쟁자로 평가받는다. 오랜 기간 지역민들과 밀접하게 소통해 온 행보 덕분에 '민주당 텃밭'이라는 지역적 한계를 무색하게 만들 만큼 두터운 바닥 민심을 확보하고 있다. 거대 정당의 간판보다는 실질적인 지역 기여도와 묵직한 인물론을 앞세워 유권자들에게 다가서고 있다는 분석이다.

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거대 정당의 조직력을 등에 업은 조 후보와 만만치 않은 인지도와 저력으로 무장한 무소속 김 후보가 본격적인 표심 경쟁에 돌입하면서, 완도의 백년대계를 설계할 초대 통합특별시의회 입성을 향한 진검승부에 유권자들의 눈과 귀가 쏠리고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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