근거리무선통신(NFC) 팹리스 기업 쓰리에이로직스 쓰리에이로직스 close 증권정보 177900 KOSDAQ 현재가 6,580 전일대비 310 등락률 -4.50% 거래량 750,028 전일가 6,890 2026.04.10 12:17 기준 관련기사 [클릭 e종목]"쓰리에이로직스, 올해 최대 실적 전망" [특징주]AI시대의 새로운 '접속문' 쓰리에이로직스, 韓 팹리스 500억달러 시장서 두각 전 종목 시세 보기 가 솔루엠과 약 114억원 규모 ESL용 NFC 다이내믹 태그 칩 공급계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이날 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 쓰리에이로직스는 솔루엠과 113억7484만8000원 규모 ESL용 NFC 다이내믹 태그 IC 물품공급 계약을 체결했다.

이번 계약 금액은 지난해 매출액 대비 78.48%에 해당하는 규모이며, 유럽·북미에 공급된다.

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계약기간은 다음 달 1일부터 2027년 4월30일까지다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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