1선거구 김성일, 아픔 딛고 거대 의회 '초대 의장' 정조준

2선거구 박성재, 탄탄한 바닥 민심으로 재신임

통합시의회 '해남 곳간'책임…'투톱' 본선 출격



새롭게 출범하는 '전남광주통합특별시' 체제에서 해남군의 몫을 책임질 더불어민주당 통합시의원(도의원) 후보로 현역 도의원인 김성일, 박성재 후보가 최종 확정됐다.

유례없는 세수 결손과 지방교부세 삭감이라는 '예산 한파'가 지역을 덮친 가운데, 해남 유권자들은 막연한 변화보다는 검증된 현역 의원의 '경륜'과 예산 흐름을 아는 '실무 능력'을 선택한 것으로 분석된다.

제1선거구(해남읍·산이면 등) 경선에서는 3선 도의원 출신인 김성일 후보가 본선행 티켓을 거머쥐었다. 김 후보의 이번 승리는 단순한 본선 진출을 넘어 통합시의회 내 해남의 정치적 체급을 결정짓는 중요한 변수가 될 전망이다.

과거 도의회 의장 선거에 출마해 아깝게 석패했던 그는 이번 당선을 발판으로 거대 광역의회로 재편되는 '통합시의회' 초대 의장직에 재도전할 것이 유력하게 점쳐진다.

그가 본선에서 승리해 의장직에 오를 경우, 솔라시도 데이터센터파크 등 대규모 도비가 수반되는 제1선거구의 굵직한 미래 산업 현안을 풀어가는 데 있어 해남이 주도권을 쥘 수 있을 것으로 기대된다.

제2선거구(면 단위 농어촌 지역 등)에서는 박성재 현 도의원이 치열한 경쟁을 뚫고 승리했다. 박 후보는 그간 지역구를 누비며 강조해 온 '밀착형 생활 정치'가 바닥 민심의 굳건한 지지를 이끌어낸 것으로 풀이된다.

인구 소멸의 직격탄을 맞고 있는 면 단위 지역의 특성상, 박 후보 앞에는 무거운 과제가 놓여 있다. 쪼그라든 예산 속에서도 농어촌의 보육 인프라와 필수 의료망 등 아이들이 자라날 수 있는 최소한의 생존 방어선을 어떻게 지켜낼 것인지가 그가 본선과 향후 의정 활동에서 증명해야 할 본질적인 숙제다.

이번 경선 결과는 인구 감소와 예산 삭감이라는 이중고 속에서 치러지는 6·3 지방선거의 성격을 명확히 보여준다. 화려한 구호나 토목 공약보다는, 치밀한 논리로 지역의 곳간을 사수하고 아이들의 미래를 지켜낼 역량이 유권자의 최우선 기준이 된 것이다.

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민주당의 최종 후보로 나서는 두 현역 의원이 오는 6월 3일 본선에서 승리해, 통합시 체제에서 해남의 인구 이탈을 막고 생존을 이끄는 방파제 역할을 해낼 수 있을지 지역 사회의 이목이 쏠리고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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