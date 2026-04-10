해양 연구 ‘국경 없다’… 국립부경대-대만해양대, 국제 공동학술교류 행사 개최
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
국립부경대학교 수산과학대학(학장 김영목)은 10일 오전 동원장보고관 1층에서 국립대만해양대학교와 국제 공동학술교류 행사를 개최했다.
대만해양대 국제 공동학술교류 행사. 국립부경대 제공
AD
이 행사에는 국립부경대와 국립대만해양대의 교원, 학생 등 50여명이 참가한 가운데 대학 간 학술세미나를 진행하고, 학술정보 교환, 공동연구와 학생 교류 확대 방안 등을 논의했다.
이날 학술세미나에서는 각 대학에서 총 8명의 연구자가 대만과 한반도 연안의 기후와 생태계 변화와 관련한 양식, 해양자원 등 해양수산 분야의 최신 연구 성과들을 발표했다.
이어 행사 참석자들은 국립부경대의 첨단 실습선 백경호(3997t) 견학 등 해양수산 관련 시설을 탐방하며 교류했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"중국이었다"…이란 휴전 배경, 비개입 원칙까지 ...
AD
국립부경대 수산과학대학은 지난 1월 국립대만해양대를 방문해 국제 공동학술교류 행사를 연 데 이어, 이번 행사를 개최하는 등 자매결연대학들과 글로벌 연구 네트워크 확대와 해양·수산 분야 국제 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.
영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>