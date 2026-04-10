국립부경대학교 수산과학대학(학장 김영목)은 10일 오전 동원장보고관 1층에서 국립대만해양대학교와 국제 공동학술교류 행사를 개최했다.

대만해양대 국제 공동학술교류 행사. 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

이 행사에는 국립부경대와 국립대만해양대의 교원, 학생 등 50여명이 참가한 가운데 대학 간 학술세미나를 진행하고, 학술정보 교환, 공동연구와 학생 교류 확대 방안 등을 논의했다.

이날 학술세미나에서는 각 대학에서 총 8명의 연구자가 대만과 한반도 연안의 기후와 생태계 변화와 관련한 양식, 해양자원 등 해양수산 분야의 최신 연구 성과들을 발표했다.

이어 행사 참석자들은 국립부경대의 첨단 실습선 백경호(3997t) 견학 등 해양수산 관련 시설을 탐방하며 교류했다.

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국립부경대 수산과학대학은 지난 1월 국립대만해양대를 방문해 국제 공동학술교류 행사를 연 데 이어, 이번 행사를 개최하는 등 자매결연대학들과 글로벌 연구 네트워크 확대와 해양·수산 분야 국제 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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