천궈치앙 교수 "국가 전략 산업 육성에 투자 확대…스타트업도 빠른 생산 전환"

"중국의 바이오 스타트업은 성장 속도가 매우 빠릅니다. 정부 차원의 투자 규모가 크고 정책적 지원이 강하게 뒷받침되기 때문에 기술 개발이 이뤄지면 곧바로 대규모 생산으로 확장되는 경우가 많습니다. 연구실 단계의 성과가 단기간 내 공장 규모의 생산으로 이어지는 것이 일반적인 환경입니다."

천궈치앙 중국 칭화대 교수가 10일 전남 여수 여수엑스포컨벤션센터에서 인터뷰 질문에 답변하고 있다. 박정연 기자 AD 원본보기 아이콘

천궈치앙 중국 칭화대 생명과학대 교수는 10일 전남 여수 여수엑스포컨벤션센터에서 인터뷰를 갖고 중국 바이오 스타트업 성장 환경에 대해 이렇게 말했다.

천 교수는 미생물 기반 바이오소재 분야에서 세계적 연구자로 꼽힌다. 오스트리아 그라츠공과대학교에서 박사학위를 취득한 뒤 영국 노팅엄대학교와 캐나다 앨버타대학교에서 박사후연구를 수행했다. 1994년부터 칭화대학교에 부임해 연구를 이어오고 있다.

연구실 창업 생태계를 직접 일군 기업가이기도 하다. 천 교수 연구실에서는 두 개의 바이오 스타트업이 배출됐다. 제자들이 창업한 바이오 스타트업 '블루파(Bluepha)'는 생분해성 바이오 소재인 PHA가 핵심 사업이다. 힐하우스, 텐센트 등 중국 최고 VC들로부터 15억위안(약 3249억원)을 조달하며 빠르게 성장하고 있다. 천 교수가 직접 공동 창업한 '파빌더(PhaBuilder)'는 오염균 침입이 원천 차단되는 호염성 극한미생물(Halomonas)을 활용한 독자적 생산 플랫폼을 앞세워 현재 연간 3만t 규모의 생산라인 구축을 목표로 하고 있다.

천 교수는 이들 회사가 빠르게 성장할 수 있었던 배경으로 중국 정부의 강력한 정책 드라이브를 꼽았다. 그는 "바이오 제조는 이산화탄소, 농업 폐기물, 음식물 쓰레기 같은 지속 가능한 자원을 원료로 하는 산업"이라며 "석유화학 산업을 대체할 수 있는 기술로 중국은 이를 국가 정책으로 적극 추진해왔다"고 설명했다. 정부가 친환경 소재 산업을 전략적으로 밀어주는 환경 속에서 연구실 기술이 수천 톤 규모 공장으로 이어지는 속도가 가능했다는 의미다.

중국은 중앙정부뿐 아니라 지방정부와 국유 자본이 바이오 분야를 전략적으로 지원하면서 관련 스타트업에 대한 자금 유입이 꾸준히 이어지고 있다. 민간 VC 투자가 위축된 가운데 국유 펀드가 그 역할을 대신하며 초기 단계 기업부터 대규모 생산 설비 구축 단계까지 폭넓게 투자에 참여하는 구조가 형성됐다. 기술 개발과 산업화 간 간극을 단기간에 좁히는 이러한 자본 구조는 연구실 성과를 빠르게 생산과 시장으로 연결시키는 중국 바이오 산업의 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

천 교수는 바이오 산업 전반에 대한 중국 내 투자 증가세가 당분간 이어질 것으로 내다봤다. 천 교수는 "자원 부족과 지구 온난화, 환경오염이라는 인류의 위기를 동시에 해결할 수 있는 산업은 바이오테크놀로지가 거의 유일하다"며 "이 같은 구조적 필요성이 앞으로도 산업 성장을 지속적으로 이끌 것"이라고 강조했다.

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향후 한중 바이오 기업 간 협력 가능성에도 기대를 나타냈다. 그는 "중국은 큰 시장을 갖고 있고 한국은 소재 기술에서 강점을 갖고 있다"며 "양국이 협력한다면 기술과 시장이 결합된 시너지를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.

여수=박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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