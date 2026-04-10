핵심 증거 포렌식·열람 제한

“방어권 본질 침해” 주장

증인신문 취소·피고인신문 배제도

적법절차 원칙 위반 등

기본권 침해 사유로 제시

이른바 '태블릿PC 조작 의혹'을 제기하다 명예훼손 혐의로 유죄가 확정된 변희재 미디어워치 대표가 대법원 판결에 불복해 헌법재판소에 재판소원을 청구한다.

10일 법조계에 따르면 변 대표 측은 이날 "핵심 증거에 대한 검증 기회를 박탈당해 공정한 재판을 받을 권리가 침해됐다"는 요지의 재판소원을 헌법재판소에 청구할 계획이다.

변 대표 측은 "태블릿PC의 실제 사용자와 데이터 무결성 여부가 사건의 핵심 쟁점이었지만, 법원이 포렌식 검증과 증거조사를 사실상 차단했다"며 "피고인의 방어권이 본질적으로 침해됐다"고 밝혔다. 이어 "증인신문 기회와 변호인의 피고인신문권까지 제한된 것은 적법절차 원칙에도 반한다"고 주장했다.

앞서 대법원은 지난 3월 12일 변 대표의 상고를 기각하며 원심의 유죄 판결을 확정했다. 변 대표는 정보통신망법상 명예훼손 등의 혐의로 1심에서 징역 2년을 선고받았고, 항소심에서도 같은 판단이 유지됐다.

변 대표 측은 확정판결 이후 30일 이내 재판소원 청구 요건을 충족해 이날 헌법소원을 제기했다. 변 대표는 대법 유죄 확정으로 ▲헌법 제27조 제1항의 공정한 재판을 받을 권리, ▲헌법 제12조의 적법절차원칙 및 변호인의 조력을 받을 권리, 신체의 자유, ▲헌법 제21조의 언론·출판의 자유, ▲헌법 제11조의 평등권, ▲헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치 및 위 기본권들로부터 파생되는 피고인의 방어권 등이 침해됐다고 재판소원 청구서에 적시했다.

이번 재판소원의 핵심 쟁점은 형사재판 과정에서의 증거조사 범위와 방어권 보장 수준이다. 변 대표 측은 항소심 재판부가 태블릿PC 이미징 파일 열람·등사와 포렌식 감정 신청을 받아들이지 않은 점, 핵심 증인신문을 취소한 점 등을 문제 삼고 있다. 또 "공적 관심 사안에 대한 언론 비판을 형사처벌로 제한하면서도 충분한 사실 심리와 비교형량이 이뤄지지 않았다"며 표현의 자유 침해도 함께 주장했다.

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이 사건은 2016년 '최순실 국정농단' 수사의 단초가 된 태블릿PC 보도를 둘러싼 논란에서 출발했다. 변 대표는 해당 보도의 진위와 관련해 문제를 제기하는 과정에서 명예훼손 혐의로 기소됐다. 이 사건 1심은 지난 2018년 변 대표의 혐의를 유죄로 판단해 징역 2년의 실형을 선고했고 각각 지난해 말, 지난 달 선고된 항소심과 대법원 판단도 같았다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr



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