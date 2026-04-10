경기 광명시는 한국매니페스토실천본부 주관 '2026 민선8기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 '최우수(SA)' 등급을 받았다고 10일 밝혔다.

광명시청 전경. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

2023년부터 4년 연속 '최우수(SA)' 등급을 받는 쾌거를 이뤘다.

시에 따르면 한국매니페스토실천본부는 지난 1월부터 90여 일간 전국 기초지방정부가 홈페이지에 게시한 공약자료를 대상으로 공약 이행 완료, 목표 달성, 주민 소통, 웹소통, 일치도 등을 종합적으로 평가했다.

절대평가 방식(100점 만점)으로 진행된 이번 평가에서 광명시는 5개 분야 합산 점수 90점 이상을 기록하며 최고 등급인 최우수(SA)를 받았다. 특히 공약 이행 완료율과 주민 소통 분야에서 높은 평가를 받았다.

이번 결과로 광명시는 민선8기 출범 이후 4년 연속 최우수 등급을 기록했고, 민선7기까지 포함하면 총 7회 최우수 등급을 달성했다. 이는 공약을 시정 운영의 핵심 기준으로 삼고 일관적으로 관리해 온 결과로, 장기간에 걸쳐 안정적인 정책 실행력을 유지해 왔다는 것을 보여준다.

광명시는 공약을 단순한 선언이 아닌 '시민과의 약속'으로 인식하고, 수립 단계부터 실행, 점검까지 전 과정을 체계적으로 관리해 왔다.

특히 공약 수립 과정에서 '500인 시민원탁회의'를 거쳐 시민 의견을 반영하고, 이후 추진 과정에서도 지속적으로 점검·보완해 정책의 완성도를 높여왔다. 이를 기반으로 공약이 실제 변화로 이어질 수 있도록 실행력을 강화했다.

또한 주민배심원제 운영 등 시민 참여 기반의 점검 체계를 구축해 공약 추진 상황을 투명하게 공개하고, 다양한 의견을 정책에 반영하며 공약의 수용성과 신뢰도를 높이고 있다. 이러한 노력은 공약을 행정 중심이 아닌 시민과 함께 만들어가는 정책으로 정착시키는 데 기여하고 있다.

이처럼 공약 중심의 시정 운영과 체계적인 관리 시스템은 정책 신뢰도를 높이고, 시민이 체감할 수 있는 변화를 이끌어내는 기반이 되고 있다.

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광명시 관계자는 "공약은 시민과의 약속이자 시정 운영의 기준"이라며 "민선8기 공약을 끝까지 책임 있게 이행하고 지속적으로 관리해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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