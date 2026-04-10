OECD, ODA 잠정통계 발표…韓, 순위는 13위 유지

한국의 지난해 공적개발원조(ODA) 실적이 38억7000만달러(약 5조7000억원)로 집계됐다. 전년 대비 3.9% 줄었다.

10일 국무조정실에 따르면 경제협력개발기구(OECD) 산하 개발원조위원회(DAC)는 전날(현지시간) 이 같은 내용의 ODA 잠정통계를 발표했다. 양자원조는 32억1000만달러, 다자원조 6억6000만달러로 각각 집계됐다. 특히 다자원조는 전년 대비 21.1%나 줄어들면서 전체 ODA 감액을 견인했다. 정부는 ODA 규모가 줄어든 배경으로 전년 대비 환율이 올랐고, 다자원조 규모 축소에 따라 관련 실적이 감소(-1억8000만달러)한 결과라고 설명했다.

경제 규모 대비 ODA 지원 규모를 나타내는 국민총소득(GNI) 대비 ODA 비율은 0.20%로, 전년 대비 0.01%포인트 줄었다.

전체 OECD DAC 33개 공여국 중 한국의 지원 규모 순위는 13위로 전년과 동일했다. GNI 대비 비율은 3단계 상승한 22위를 기록했다.

한편 한국을 포함한 33개국 공여국의 총 ODA 지원 규모는 1743억달러에 그치면서, 전년 대비 19% 줄었다. 이는 ODA 역사상 최대 감소 폭이다. 트럼프 2기 행정부 들어 미국이 ODA 규모를 절반 이상 감액한 영향이 컸고, 외에 독일, 프랑스, 영국 등 주요 기여 상위국들도 줄줄이 ODA 규모를 축소하고 있다.

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정부는 "4차 국제개발협력 종합기본계획 수립을 통해 혁신과 성과를 기반으로 보편적 가치와 상생을 실현하는 K-ODA 비전을 실천하고, 우리나라의 위상에 걸맞은 글로벌 기여를 지속해 나갈 예정"이라고 말했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



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