기후위기대응위원회 첫 회의 개최…탄소중립 로드맵 점검

COP 유치 위한 전략 구체화·물가모니터요원 간담회 열어

포항시가 기후 위기 대응을 위한 탄소중립 정책을 본격 가동하는 한편, 고유가 시대 민생 경제 안정을 위한 현장 행보를 강화하며 '지속 가능한 도시' 조성에 행정력을 집중하고 있다.

포항시는 10일 시청 중회의실에서 '2026년 제1차 기후위기대응위원회'를 개최했다.

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이번 위원회는 장상길 부시장을 위원장으로 학계 전문가, 기후테크 관계자, 시민단체 등 15명으로 구성된 제1기 위원회의 첫 공식 활동이다.

이날 회의에서는 2025년도 탄소중립 녹색성장 기본계획과 기후 위기 적응 대책 이행 상황을 집중 점검했다.

특히 건물, 수송, 폐기물 분야의 온실가스 감축과 물 관리, 생태계 대응 정책 등 핵심 안건을 논의했으며, 점검 결과는 보완을 거쳐 이달 말 정부에 제출될 예정이다.

이어 시는 '유엔기후변화협약 당사국총회(COP) 유치'를 위한 사전 타당성 조사 용역 중간보고회도 가졌는데, 수소환원제철과 이차전지 리사이클링 등 포항만의 산업 자산을 활용한 차별화된 유치 전략을 구체화하며 '탄소중립 도시'로서의 입지를 다졌다.

기후 대응이라는 장기적 과제와 더불어 시민들의 삶에 직결된 물가 관리에도 적극 나선다.

포항시는 같은 날 연오세오호 회의실에서 '물가모니터요원 간담회'를 열고 최근 고유가 지속에 따른 현장 체감 물가를 점검했다.

전통시장과 대형마트의 가격 동향을 직접 조사하는 모니터 요원들은 이날 간담회에서 바가지요금 근절, 착한가격업소 활성화, 생활 밀착 품목의 관리 강화 필요성을 제기했다.

시는 현장에서 수집된 미세한 가격 변화 데이터를 바탕으로 정책의 실효성을 높일 계획이다.

김현숙 경제노동정책과장은 "현장 모니터링은 물가 안정 정책의 출발점"이라며 "시민 생활과 직결되는 식자재 및 개인 서비스 요금 안정을 위해 현장 목소리를 적극 반영하겠다"고 밝혔다.

포항시는 앞으로 기후위기대응위원회를 통한 민관산학 협력체계를 공고히 하고, 물가안정 대책 TF팀을 중심으로 민생 경제 안정을 위한 상시 모니터링 체계를 가동할 방침이다.

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장상길 포항시장 권한대행은 "탄소중립과 기후 위기 대응은 이제 선택이 아닌 도시 생존을 위한 필수 과제"라며, "미래 세대를 위한 환경 정책과 현재의 시민들을 위한 민생 안정이 조화를 이루는 지속 가능한 포항을 만들겠다"고 강조했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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