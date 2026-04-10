골목형상점가 1·2호 지정



상인-행정 협력 활성화↑

경남 양산시가 지역 골목상권 활성화를 위해 골목형상점가 지정 확대에 속도를 낸다.

양산시는 지난 9일 시청 상황실에서 물금 백호마을 상가회·양산젊음의거리 운영위원회와 '골목형상점가 지정 추진을 위한 업무협약' 협약식을 개최했다.

골목형상점가 추진 업무협약. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 물금 백호마을과 양산젊음의거리의 골목형상점가 지정을 속도감 있게 추진하고, 상인과 행정 간 긴밀한 협력을 통해 지속 가능한 상권 활성화 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 양산시는 골목형상점가 지정과 관련한 행정 절차를 안내하고 전반적인 지원을 맡는다. 물금 백호마을 상가회와 양산젊음의거리 운영위원회는 지정 요건 충족을 위한 상인 동의 확보, 상인회 구성원 간 의견 수렴, 상인 참여 확대 등 현장 중심의 역할을 수행하게 된다.

시는 골목형상점가 지정이 관련 기준을 충족해야 가능한 만큼, 면적 등 지정 요건을 갖추고 상인회의 추진 의지가 있는 지역 중 상인 동의 확보 등을 추진 중인 곳 중심으로 행정적 지원을 강화한다는 방침이다. 이를 통해 실질적인 지정 성과를 도출하고, 단계적으로 골목상권 경쟁력을 확대해 나갈 계획이다.

이날 협약식에는 양산시장을 비롯해 물금 백호마을 상가회와 양산젊음의거리 운영위원회 관계자, 양산시소상공인연합회 관계자 등 총 13명이 참석해 골목형상점가 지정 추진에 대한 의지를 함께 다졌다.

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양산시 관계자는 "이번 협약을 계기로 행정과 상인 간 역할을 명확히 하고 협력 기반을 강화함으로써 골목형상점가 지정을 확대하고, 지역 소상공인의 자생력 강화와 상권 활성화를 동시에 도모해 나갈 계획"이라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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