6개 분과 44명 위촉

주민이 직접 참여하는

투명한 재정 운영

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 9일 2027년 예산편성을 위한 주민참여예산위원회 위촉식 및 전체회의를 개최했다고 밝혔다.

전진선 양평군수가 지난 9일 2027년 예산편성을 위한 주민참여예산위원회 위촉식 및 전체회의를 개최하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

주민참여예산제는 예산편성 과정에 지역 주민이 직접 참여해 지역에 필요한 사업을 제안하고 예산 방향을 결정하는 제도로, 지방재정 운영의 투명성과 공정성을 높이고 참여 민주주의를 실현하는 데 목적이 있다.

이번에 새롭게 구성된 위원회는 총 44명으로, 전문성과 심도 있는 논의를 위해 6개 분과위원회로 나뉘어 운영된다. 위원들은 주민 제안사업을 심의하고 예산편성 방향에 대한 의견 제시와 우선순위 결정 등 예산 과정 전반에서 핵심적인 역할을 수행한다.

전진선 양평군수는 "우리 군 재정운영의 투명성과 민주성을 한층 강화하기 위해 운영되는 주민참여예산제를 통해 지역 발전을 견인할 공공성 높은 사업을 적극적으로 발굴·추진하겠다"며 "군민이 실생활에서 필요로 하는 사업이 예산에 반영될 수 있도록 위원 여러분의 많은 관심과 지혜를 모아주시길 부탁드린다"고 전했다.

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한편, 양평군은 2027년 예산편성을 위한 주민참여예산 제안사업을 4월 20일부터 6월 19일까지 집중적으로 공개 모집할 계획이다. 공모 규모는 총 51억원 이내로, 군정 참여형 사업 15억원(청소년 참여예산 1억원 포함), 지역(읍면) 참여형 사업 36억원 범위에서 진행된다.

양평군(군수 전진선)이 지난 9일 2027년 예산편성을 위한 주민참여예산위원회 위촉식 및 전체회의를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 양평군 제공 원본보기 아이콘

양평군민 또는 관내 사업장 종사자, 학생 등 누구나 사업 제안에 참여할 수 있으며, 접수된 사업은 소관 부서의 타당성 검토와 분과위원회 숙의 과정을 거쳐 주민 투표, 주민참여예산위원회 분과별 심의 및 총회를 통해 최종 선정된다. 선정된 사업은 2027년 양평군 본예산(안)에 반영될 예정이다.

양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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