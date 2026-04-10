새울원자력발전소 전경. 한국수력원자력 AD 원본보기 아이콘

원자력안전위원회는 지난해 12월 30일 운영허가를 발급한 새울 3호기(울산 울주군 소재)의 사용 전 검사중 원자로 최초 임계 전에 수행해야 할 검사(9개)를 모두 완료했다고 10일 밝혔다.

임계란 원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸하는 중성자가 같아 중성자 수가 평형을 이루는 상태를 말한다.

원안위는 지난해 운영허가 이후 새울 3호기에 대해 모두 5단계에 걸쳐 사용 전 검사를 진행했다. 이 과정에서 핵연료 장전검사, 고온기능시험 등 임계 전까지 수행해야 할 항목에 대한 검사를 실시한 결과 원자로 임계가 안전하게 이루어질 수 있음을 확인했다.

사용전 검사란 원자력발전소 건설 과정에서 시설의 설치 및 성능에 대해 실시하는 검사로 건설 허가 이후 운영 허가를 거쳐 상업 운전에 이르기까지 총 5단계로 진행된다.

원안위는 향후 새울 3호기의 원자로 임계 이후부터 상업운전에 돌입하기 전까지 출력 상승 시험 등 후속 검사(31개)를 실시해 원전의 안전성을 최종 확인할 계획이라고 밝혔다.

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원안위는 "새울 3호기 시운전 과정에서 안전 설비의 정상 작동 여부를 지속적으로 점검하고, 사고·고장 발생 시에도 가동 원전과 동일하게 즉각 대응할 수 있도록 비상 대응 체계도 강화할 계획"이라고 밝혔다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



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