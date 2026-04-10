청렴대표단 발대식 개최…리버스 멘토링으로 조직문화 혁신

청소년 대상 '찾아가는 집단상담' 운영…생명존중 문화 확산

경주시가 공직사회 내부의 청렴도를 높이는 동시에 지역 청소년들의 심리적 안전망을 강화하는 등 '공감과 소통'을 기반으로 한 행정 행보에 박차를 가하고 있다.

경주시는 지난 9일 한화리조트 에톤 미시랑홀에서 조직 내 청렴 문화 확산과 세대 간 격차 해소를 위한 '2026년 청렴대표단 발대식 및 리버스 멘토링'을 개최했다.

경주시는 9일 한화리조트 에톤 미시랑홀에서 '2026년 청렴대표단 발대식 및 리버스 멘토링'을 개최했다. 경주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 청렴대표단은 참신한 아이디어를 가진 8~9급 '청렴루키' 12명과 실무 경험이 풍부한 6~7급 '청렴리더' 12명 등 총 24명으로 구성됐다.

특히 기존 주니어 중심의 운영에서 실무진까지 범위를 확대해, 젊은 세대의 제안이 실질적인 정책으로 연결될 수 있는 '체감형' 구조를 갖췄다.

행사에 참여한 최혁준 경주시장 권한대행은 멘티로서 청직 공무원들의 애로사항을 경청하고, '청렴 파이프라인' 등 팀빌딩 프로그램을 함께하며 격의 없는 소통의 시간을 가졌다.

최 권한대행은 "청렴은 세대 간 소통에서 시작된다"며 "청렴대표단이 조직의 긍정적인 변화를 이끄는 주체가 되어주길 바란다"고 전했다.

내부 조직문화 혁신과 더불어 시는 미래 세대인 청소년들의 심리적 건강 챙기기에도 나섰다.

경주시는 오는 8월까지 관내 초,중학생을 대상으로 '2026년 찾아가는 집단상담 프로그램'을 운영한다. 경주시 제공 원본보기 아이콘

경주시 청소년상담복지센터는 지난 6일부터 오는 8월 19일까지 관내 19개 학교 2070명을 대상으로 '2026년 찾아가는 집단상담 프로그램'을 운영한다.

이번 프로그램은 청소년 자살 예방과 생명존중 문화 확산을 위해 학교 현장을 직접 방문하는 방식으로 진행된다. 전문 상담 인력 13명이 투입돼 대상별 맞춤형 교육을 제공한다.

김유경 경주시 아동청소년과장은 "심리적 변화가 큰 청소년기에 위기 징후를 조기에 발견하는 것이 매우 중요하다"며 "청소년들이 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

AD

경주시는 올 연말까지 청렴 서포터즈 활동과 부서별 시책 발굴 등 현장 중심의 청렴 행정을 이어가는 한편, 청소년들을 위한 심리 회복 지원 사업을 지속적으로 확대해 안팎으로 건강한 도시를 만들어갈 계획이다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>